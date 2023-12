Gisela, ingresada de urgencia en el hospital en pleno embarazo

Gisela, exconcursante de la primera edición de 'Operación Triunfo', ha tenido que ser ingresada de urgencia en el hospital. Una realidad que ella misma ha querido compartir con sus seguidores en redes. "Aquí me están medicando y cuidando. Mañana me dan las pruebas", afirmaba y agradecía las muestras de cariño que estaba recibiendo por parte de su familiar virtual. La cantante, de 44 años, está embarazada de su primer hijo junto a su pareja, José Ángel Ortega.

Antes del ingreso ella misma confesaba sentirse mal a través de distintos vídeos compartidos en Instagram. "Yo tengo un día regular tirando a mal. No me encuentro muy bien y tengo un problemita en el riñón, una piedra, y me está dando problemas. Solo faltaba esto". afirmaba entre suspiros y con los ojos vidriosos. Además, la catalana reconocía estar muy cansada de no poder tener una semana "tranquilita" sin vivir ningún imprevisto. "Las hormonas no ayudan tampoco". Visitó primero al médico, pero le dijeron que todo estaba en orden, parece que durante la noche todo se complicó y tuvo que acudir al hospital de urgencia donde finalmente ha sido ingresada.

Gisela y el largo camino que ha vivido para estar embarazada

Fue el pasado mes de noviembre cuando la artista anunció ilusionada que estaba esperando su primer hijo y confesó que llevaba cinco años intentando quedarse embarazada. "Estamos felices y, nada, a por ello", eran sus primeras palabras que realizaba consciente de estar viviendo una etapa ilusionante a nivel personal. Poco después se sentó en el plató de 'Y ahora Sonsoles' para hablar del momento que atravesaba: "Me siento afortunada por haberlo conseguido, pero es un embarazo de riesgo. Me preocupa y me da miedo. No quiero saber ni el sexo del bebé por no encariñarme. Me da miedo hacerme ilusiones, aunque todo parece que está bien encaminado", afirmaba.

Gisela revelaba que tener una familia se había convertido en una de sus grandes ilusiones. Primero intentó quedarse embarazada de forma natural, pero los doctores le recomendaron la reproducción artificial. "De todos los óvulos que me extrajeron solo era viable con este. Era un todo o nada", indicaba. Además, aprovechó su intervención televisiva para lanzar un consejo a las mujeres. "Tendríamos que hacer más estudios de reserva ovárica. Es algo que no nos recomiendan cuando vamos al ginecólogo, pero yo animo a ello y a congelar los óvulos aunque no se quiera ser madre. Luego el pensamiento igual cambia y ya es tarde".

Este embarazo coincide con un buen momento profesional para la cantante. Gisela ha regresado al reality que la vio nacer como artista y lo ha hecho junto a Chenoa, presentadora de la nueva edición de 'Operación Triunfo', que se emite en Amazon Prime Video.