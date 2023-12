Gisela, embarazada de cinco meses, comparte desde el hospital cómo se encuentra

Gisela, la concursante de la primera edición de 'Operación Triunfo', ha querido tranquilizar a sus seguidores y confesar cómo se encuentra un día después de haber sido ingresada de urgencia en pleno embarazo. La cantante continúa en el hospital controlada y vigilada en todo momento por el personal médico. "Dentro de todo estoy bien". Además, entraba en detalles de su dolencia.

"Sigo ingresada. Estoy pasando un proceso de cólico nefrítico", ha explicado en un vídeo que ha compartido en sus historias de Instagram. La catalana ha contado que tiene una piedra en el riñón que le está dando ciertos problemas. "Tiene que salir de alguna manera". Su estado de gestación, se encuentra de cinco meses, no ayuda a la situación, tal y como ha subrayado. "Como estoy embarazada el cuadro se complica un poco, por eso estoy ingresada". Gisela está bien atendida, pero no oculta que atraviesa por un momento difícil. "Es algo que se pasa muy mal y es muy doloroso, más estando embarazada que no te pueden medicar como a otra persona que pasa por este cuadro". Terminaba su mensaje haciendo hincapié en que se encuentra "muy bien controlada, cuidada y medicada. No deja de ser algo complicado y dolorosísimo".

El ingreso de Gisela en medio de su embarazo de riesgo que ha preocupado a sus fans

Hace tan solo un mes, la cantante anunció el embarazo de su primer hijo junto a su pareja, José Ángel Ortega. Gisela, de 44 años, quiso compartir también que había sido un largo camino de cinco años. "Me siento afortunada por haberlo conseguido, pero es un embarazo de riesgo. Me preocupa y me da miedo. No quiero saber ni el sexo del bebé por no encariñarme. Me da miedo hacerme ilusiones, aunque todo parece que está bien encaminado", afirmaba durante una sincera entrevista en el programa 'Y ahora Sonsoles'. Tras intentar quedarse embarazada de forma natural, finalmente optó por la reproducción artificial. Se sometió a un total de cinco estimulaciones con el objetivo de la extracción de óvulos. "De todos los óvulos que me extrajeron solo era viable con este. Era un todo o nada", indicaba.

Esta ilusionante etapa en la vida de Gisela se une a un buen momento profesional. La cantante ha vuelto a 'Operación Triunfo', el reality que supuso su trampolín al mundo artístico, y participa en la nueva edición del talent show que se estrenó el pasado 20 de noviembre y que se emite en Amazon Prime Video. "Un nuevo proyecto televisivo en el que me hace mucha ilusión participar!! Nos iremos viendo en @primevideoes en @operaciontriunfo! Yujuuu! Vuelta a los orígenes… un verdadero regreso al futuro y al pasado! Con unos compañeros y un equipo de lujo!!", afirmaba recientemente. La presentadora de esta nueva edición es otra vieja conocida del reality, Chenoa, compañera de Gisela en la primera edición del concurso que se emitió en 2001.