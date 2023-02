La primera edición de 'Operación Triunfo' fue todo un éxito. El programa consiguió arrasar en audiencias, ya que no había persona en nuestro país que no perteneciera al fenómeno fan que provocó la emisión de este concurso musical. A día de hoy, sus concursantes siguen siendo personajes famosos, tanto por su música como por sus vidas. A Gisela le ocurre lo mismo. La cantante quedó en octava posición, pero su carrera musical fue un éxito. Su vida personal también ha sido seguida por sus fans. Tanto es así que ahora acaba de hacer unas declaraciones que han sorprendido mucho, ya que ha reconocido 22 años después de concursar en 'Operación Triunfo' que tuvo un romance con David Bustamante.

«Lo hemos negado desde siempre porque no queríamos que la gente nos conociera por esta relación», ha empezado diciendo la cantante durante una entrevista con la televisión catalana. «Pasaron cosas porque éramos chicos muy jóvenes con las hormonas revolucionadas», ha añadido sobre este romance. Además, ha querido confesar que esta relación continuó un tiempo después de que terminara el exitoso programa de televisión.

Gisela y David Bustamante mantuvieron una relación hace 22 años

Ha sido una sorpresa para todos, ya que ha llamado mucho la atención que sea 22 años después de la emisión del programa cuando Gisela ha hecho público este romance. Sin embargo, no ha querido añadir muchos más detalles sobre esta historia de amor, así como que no ha querido revelar si mantuvieron relaciones dentro de la Academia: "Eso no te lo diré porque cada uno... No lo diré porque no me apetece", reconoce sincera.

El hecho de que mantuvieran la relación en un discreto segundo plano durante años tiene un motivo. Y ahora Gisela ha querido desvelar el motivo: "Queríamos que se nos conociera y se hablara de nosotros por nuestra profesión, no por otros asuntos". La cantante guarda buen recuerdo de aquella época, aunque está claro que entre ellos ya no hay relación ni de amistad. Solo recuerda que mantuvieron un romance y que si ahora se encontrara con David le daría un abrazo.