Se avecina una semana crucial para Daniel Sancho, quien recibirá la primera visita de su padre, Rodolfo Sancho. Se ha cumplido un mes desde que se cometiera el asesinato de Edwin Arrieta y la policía tailandesa parece que ya lo tiene todo listo para que se proceda a cerrar la investigación. A este respecto, hemos conocido una nueva información que da un giro por completo al caso.

El responsable de la investigación del atroz crimen de Edwin Arrieta, Big Joke, ha confirmado que ya tienen todos los indicios y pruebas suficientes para cerrar la investigación. Es por este motivo por el que han tomado la decisión de no seguir buscando el cuerpo del médico colombiano, aunque no se hayan llegado a encontrar todas las partes. Así lo confirmaba el número 2 de la policía tailandesa a 'Y ahora Sonsoles'. "Tenemos la mitad del cuerpo y todas las pruebas. No vamos a seguir buscando. Ya no los confesó a nosotros", explicaba Big Joke y deslizaba que esperar que se cerrase la investigación antes de que termine el año. Un giro en el caso y un jarro de agua fría para la familia de Arrieta pues su deseo era que se encontrase todo el cuerpo.

Por otro lado, Big Joke, que se ha mostrado muy cercano y amable con la prensa en estas últimas semanas, también ha querido darle un consejo a Daniel Sancho. Le ha pedido que confiese "si no quiere morir" para librarse así de la pena de muerte. Algo parecido opina su defensa en España puesto que Carmen Balfagón alegó que su primer testimonio sería clave en el juicio. Además de hacer hincapié en que la motivación detrás del crimen es muy importante, la letrada hablaba del llamado "miedo insuperable". Esa sensación que habría "obligado" al hijo del actor a ejercer la legítima defensa. "A qué se refería con lo de jaula de cristal", llegó a preguntarse la letrada en una de sus intervenciones en televisión.

Rodolfo Sancho, cara a cara con la realidad

Este sábado, 2 de septiembre, Rodolfo Sancho iniciaba una de las travesías más difíciles de su vida. El actor ponía rumbo a Tailandia y lo hacía acompañado de sus abogados. En el aeropuerto de Barajas aseguraba que hablaría más adelante, algo que volvió a confirmar nada más aterrizar en Bangkok. El hijo de Sancho Gracia tiene por delante unos duros días en los que se enfrentará cara a cara con la realidad, a pesar de que en estas últimas semanas haya podido conversar por videollamada con su primogénito. Habrá que esperar hasta el miércoles, 6 de septiembre, para poder verlo en las inmediaciones de Koh Samui.

