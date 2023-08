El giro de 180 grados en la vida de Julia Janeiro

Julia Janeiro cumplía la mayoría de edad el 18 de abril de 2021 y tomaba la decisión de hacer públicos sus perfiles en redes sociales. Entonces, descubríamos que la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario era una apasionada de la moda y presumía de looks en todos y cada uno de sus posados. Creció como la espuma y reunía todas las condiciones de convertirse en una nueva promesa. Sin embargo, de la noche a la mañana todo cambió. Más discreta, la joven comenzaba a desaparecer del papel couché, hasta se borraba las redes sociales.

Llegó un momento en el que Julia Janeiro tomó la decisión de irse durante un tiempo de redes sociales abrumada posiblemente de la repercusión que tenían sus escapadas románticas con su novio o sus posados al más puro estilo Kardashian. Dejó de narrar sus quehaceres diarios y comenzó a tener un perfil más discreto (llegado a desaparecer hasta de la vida pública). La vida de la joven ha dado un giro de 180 grados y ahora está centrada en mostrarse tal y como es en su cuenta de Tik Tok.

Como todos los jóvenes de su edad, la hija de Jesulín de Ubrique ha encontrado en esta red social la manera de conectar con sus seguidores y de mostrarse sin ningún tipo de filtros. No se le resisten ni los bailes virales ni los challenges del momento. Hemos podido descubrir que tiene un gran sentido del humor puesto que la mayoría de sus vídeos son bromas o chascarrillos. "Cuando mi padre me pilla comiéndome el bollo número 50 del día", "Cuando se va con otra y yo accidentalmente acabo montada en el coche de otro", "Cuando mis amigas me piden que deje de cantar las canciones de anuelsito", "Cuando me cuenta algo de su vida pero no sabe que yo soy el FBI, equipo de investigación y cotilla compulsiva", son solo algunos de los vídeos que más visitas acumula en su perfil. Ahora mismo, Julia Janeiro acumula 43.500 seguidores. Y su vídeo más viral tiene más de un millón de reproducciones. En él, presume de escaparse de la prensa que le espera a las puertas de su casa.

Julia Janeiro y su vida de soltera

Julia Janeiro hizo partícipes a todos de su romántica vida junto al futbolista Tommy Rossi. Sin embargo, se les acabó el amor de tanto usarlo. Tal y como pudo saber SEMANA en exclusiva, la hija de Jesulín y María José Campanario y el italiano tomaban la decisión de seguir con sus vidas por caminos separados. "Se ha cansado de la actitud celosa de su chica y el control que ejercía en él cada vez que salía con sus amigos. Él ya estaba cansado", llegó a asegurar a esta revista una fuente cercana a los dos jóvenes.