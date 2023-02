Ginés García Millán: "Nací en un hotel y con 14 años servía con cafés"

Poco se podía imaginar cuando decidió colgar sus botas de prometedor portero de fútbol, que acabaría convirtiéndose en uno de los actores más reconocidos de nuestro país. Hablamos de Ginés García Millán (58), un murciano que decidió apostar por su verdadera vocación y no se equivocó. Al menos así lo avalan sus más de dos décadas en este oficio, tanto en la televisión, el cine y el teatro. Recordado por ser el villano más despiadado de la serie Isabel, y reconocido internacionalmente por su actuación en la serie '¿Quién mató a Sara?' (una de las más vistas de Netflix), nuestro invitado se sienta por primera vez con SEMANA, coincidiendo con el estreno de su última película, 'La novia de América'.

Puntual, llevando un porta trajes y con una sonrisa de oreja a oreja. “Vaya semana tengo”, nos dice nada más llegar tras abrazar al director que, al igual que nuestro equipo, lo espera en la puerta del hotel. Tras pedirse un café americano e involucrarse al máximo durante la sesión de fotos, el actor se sienta con nosotros y nos habla de todo el largo camino recorrido hasta, según sus propias palabras, llegar a permitirse “el gran lujo” de poder elegir los papeles que quiere interpretar.

¡No has parado de reír durante toda la sesión de fotos!

Hay que reír. No hay nada como levantarse temprano después de haber estado rodando todo el día y hacer teatro por la noche y llegar a este fantástico encuentro. Agradecido por la vida y por estar aquí. Tienes una agenda frenética. Sí, bueno, son épocas. En esta profesión tienes rachas de mucho trabajo y algunas de poco. Hay que aprovechar lo que a uno le viene. Es agotador, tendría que contar desde cuándo no tengo un día libre (se ríe). Ahora estoy haciendo teatro, que para mí es un refugio, rodando una serie y muy agradecido por tener trabajo. Volviendo al principio, nos ha hecho gracia ver esta actitud tan simpática por tu parte, porque es verdad que casi todos tus papeles suelen ser de villano, de hombre serio y conocer la parte más humana de Ginés es todo un descubrimiento.

"Nunca sabes dónde está la suerte y dónde te esperan las cosas buenas", asegura Ginés García Millán

Lo que pasa es que los personajes que he hecho son de personas malvadas. Es algo que ha funcionado muy bien

entre el público y he tenido la suerte de que eran personajes muy bien escritos y jugosos y con muchos matices. El último que quizás hayáis podido ver ha sido el de '¿Quién mató a Sara?' en la serie mexicana de Netflix, que ha sido un éxito mundial.

Después de tantos años de carrera, ¿cómo recibe uno este éxito internacional?

Nunca sabes dónde está la suerte y dónde te esperan las cosas buenas. Me siento muy agradecido. Yo me fui a México (país donde se rodó la serie) porque me encanta. Tengo amigos allí desde hace mucho tiempo, ya que la primera vez que rodé allí fue hace casi 30 años. Y los mantengo desde entonces. Yo me fui a pasarlo bien con un proyecto que me parecía interesante, del que ni pensaba que se iba a convertir en ese éxito. Sucedió lo que nadie se esperaba y lo agradezco y disfruto.

Un actor de éxito que, sin embargo, comenzó como jugador de fútbol…

Como tanta gente de mi generación. Pocas cosas podíamos hacer más que jugar en la calle y jugar al fútbol. Como no se me daba mal, la vida