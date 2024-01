Gil Silgado, ex de la Miss España María Jesús Ruiz, sale de la cárcel por una enfermedad incurable: hablamos con él

José María Gil Silgado ha conseguido la libertad por enfermedad incurable. Después de pasar tres años y tres meses en diferentes cárceles de España: Albolote, Mairena de Alcor y Huelva, el empresario ha salido hace unas horas de la prisión onubense dónde estaba cumpliendo condena por un delito de alzamientos de bienes. A lo largo de todos estos años, muchas fueron las salidas del centro penitenciario al hospital dónde pasó muchas semanas ingresado debido a todas las dolencias que padece. El último ingreso fue en el Hospital Infanta Elena de Huelva debido a un fuerte dolor en el pecho. A partir de hoy su vida ha cambiado y vivirá en un piso propiedad de su familia para recuperar su día a día. Ha sido su hermana, Cinti, la que ha ido a recogerle a su salida de la prisión. ¿Qué es lo primero que ha hecho nada más obtener la libertad? Ir a reencontrarse con su hija mayor e ir a un conocido centro comercial de Sevilla para comprar comida y cosas que necesitaba para su nueva vida fuera de la cárcel. Revista SEMANA ha conseguido hablar con Gil Silgado, en exclusiva, minutos después de conseguir la libertad que tanto ansiaba.

Primeras palabras de Gil Silgado tras ser puesto en libertad

¿Estás contento por haber conseguido la libertad?

Hombre claro, después de lo que llevo pasado estoy feliz de haber recobrado la libertad aunque esté mal de salud.

¿Has estado al borde de la muerte en varias ocasiones?

Entre en cáncer de colon y el corazón he estado más para allá que para acá. Hemos salido para adelante luchando.

¿Qué es lo que te ha dado fuerzas para estar dentro de prisión y aguantar todo lo que te ha pasado dentro?

Fundamentalmente, me he aferrado a la familia. Principalmente, en mis hijos que todavía creo que me quedan cosas por demostrarles.

El reencuentro más esperado del empresario sevillano

Te has reencontrado con tu hija mayor, Anabel, ¿Qué has sentido?

He salido hace una hora y he tenido posibilidad de verla. Mi hijo, José María, está en El Rocío. Ahora veré dónde está mi hija pequeña.

¿Cómo va a ser tu día a día desde hoy?

No voy con pulsera telemática porque al estar un mes más en la cárcel me han concedido la libertad condicional. La semana que viene me van a ingresar en el Hospital Virgen del Rocío para que me hagan unas pruebas y después iré cogiendo el ritmo de la vida poco a poco. Quiero empezar de cero y luchar. La vida en la cárcel es muy dura. Han sido tres años y tres meses complicados. Estoy inmensamente feliz y quiero abrazar a todos los que quiero.

¿Quién es José María Gil Silgado?

El empresario sevillano saltó a la actualidad 'rosa' por su relación con María Jesús Ruiz. Tienen una hija en común, Alba, que nació en 2005. La pareja puso fin a su idilio en 2018, tras una década juntos, y protagonizó una dura batalla mediática que terminó en los tribunales. En dos entrevistas demoledoras, la ex miss España le acusó de "malos tratos físicos, insultos y amenazas". Unas duras declaraciones por las que Gil Silgado denunció a la madre de su hija. Esto por vulneración del derecho al honor. Un tribunal de primera instancia y la Audiencia Provincial de Sevilla desestimaron la demanda que el empresario recurrió al Tribunal Supremo. Tampoco le dieron la razón en esta ocasión. En 2020, fue condenado a nueve meses de prisión por coaccionar a la madre de su hija.

El ex presidente del Xerez Club Deportivo recibió esta nueva condena desde la cárcel, donde cumplía una pena de 18 meses por alzamiento de bienes en un asunto relacionado con caballos. El historial del empresario con la justicia viene de largo. En 2018 fue absuelto por la Audiencia Provincial de Málaga tras ser acusado de blanquear dinero procedente de la 'trama Malaya' a través del equipo de fútbol. Es esta ocasión, la Fiscalía solicitaba para él dos años y nueve meses de prisión y algo más de dos millones de euros de multa. Antes de aquello, en 2015, pasó por la cárcel tras ser condenado a dos años de cárcel y una multa de más de medio millón de euros por un delito contra la Hacienda Pública. Cuando lo arrestaron llevaba año y medio fugado de la Justicia.