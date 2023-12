Jessica Bueno ha reconocido lo que muchos llevaban tiempo barruntando. La sevillana, una vez rota su relación con Pablo Marqués, se ha sentido con la libertad de contar qué siente por Luitingo, con quien siempre ha demostrado tener un buen rollo que traspasaba la pantalla. Como jefa de su campaña ha vuelto a la casa de Guadalix de la Sierra y le ha revelado a Marta Flich desde el confesionario que tiene sentimientos por él. Una revelación que llegaba tras el agradecimiento de la presentadora, quien no pasaba por alto que la modelo se abriera en canal. "Gracias por habernos abierto así tu corazón. Son tus sentimientos, creo que te lo debías también", comenzaba diciendo la comunicadora. En ese instante, Jessica Bueno dejaba brotar todo lo que piensa y siente por Luitingo, con el que defendía solo tener una bonita amistad.

Jessica Bueno reconoce que nunca ha sentido nada igual hasta ahora

"Cuando pasas por ciertos momentos de tu vida te cuesta abrirte más, mi intención no era esta al entrar, pero al estar aquí y tenerle a él... cuando estamos juntos nos olvidamos de todo y he acabado hablando con él de cosas que pretendía hablar fuera antes de expresarme así y decidir nada", respondía Jessica Bueno con el corazón en la mano. Era poco después cuando Marta le preguntaba algo que rondaba por la cabeza de todos: ¿qué siente realmente por Luitingo? La joven, por fin, ponía nombre y apellidos a sus sentimientos, lo que daba la razón a muchos seguidores de este espacio de televisión que tanta repercusión tiene en las redes sociales. "Yo misma no quería ni aceptarlo, no me quería parar a pensar porque sentía que era tan real que me daba miedo porque me da miedo abrir mi corazón de esa manera para no volver pasarlo mal, pero es verdad que él significa para mí algo importante, siento un amor de adolescente, es tan bonito y tan natural que no lo había sentido así nunca y da miedo", contaba.

A pesar de que ella aseguró que no se sentía preparada para iniciar una relación con nadie, todo parece indicar que se ha escuchado a sí misma y que podría dar pasos al frente. Eso no quita que tenga todavía heridas abiertas de su matrimonio con Jota Peleteiro, de quien se divorció el pasado mes de noviembre y de cuyo matrimonio ella ha hablado de infidelidades. No le resultó nada fácil superarlo, siendo meses después cuando apareció Pablo Marqués en su vida y cuando posteriormente ha llegado Luitingo. Pero, ¿se siente enamorada de este último? Ella, por el momento, prefiere no pronunciar esa palabra y es que, sin querer, siente vértigo. "No quiero usar todavía esa palabra porque no me siento preparada. Yo le he pedido paciencia y tiempo porque es algo difícil. Nos hemos conocido como a la antigua, sin que haya sucedido nada y como mejores amigos, me da tanto miedo perder eso tan bonito que tenemos y quiero hacer las cosas poco a poco", ha reconocido.

Jessica Bueno admite que querría conocerle fuera de la casa, aunque puedan existir kilómetros entre ellos. Una distancia a la que intentarán ponerle solución. "Él ya ha dicho que él va a luchar, que por muchos impedimentos que va a estar ahí, yo voy a dejar que él haga lo que necesite hacer y yo ahí estaré también. Creo que me lo merezco", finalizaba. ¿Será este el comienzo de su historia de amor? Solo el tiempo lo dirá.