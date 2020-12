La Reina Sofía ha faltado a varias citas familiares desde que estallara la pandemia. Te contamos qué encuentros se ha perdido.

El coronavirus ha cambiado la agenda de manera radical. No solo en anónimos o famosos, también la pandemia ha tumbado literalmente los planes de la Casa Real. Tanto actos oficiales como reuniones familiares han tenido que adaptarse a los nuevos tiempos, cambios que, por cierto, también han afectado a nuestra Familia Real. Entre ellos, la Reina Sofía no ha podido acudir a bodas como ha sido el caso del enlace del príncipe Felipe y Nina Flohr, boda a la que asistieron entre otros miembros, la infanta Cristina y su hija Irene. No obstante, la madre del Rey Felipe no pudo acudir, convirtiéndose así en una de las ausencias más llamativas de ese día.

Un ‘sí, quiero’ secreto que tuvo lugar a mediados del mes de diciembre en Saint Moritz (Suiza) a las 11 de la mañana y ante muy pocos asistentes. Entre ellos, destacó la presencia de los testigos, el rey Constantino II de Grecia y el padre de la novia, Thomar Flohr, pero ni rastro de doña Sofía. «Nina y Felipe se comprometieron en la isla de Ítaca, en Grecia, a principios de este verano. Los detalles de su boda se darán a conocer a su debido tiempo», dijeron a través de un comunicado.

No es la única cita que se ha perdido. Tampoco estuvo presente la Reina Sofía en uno de los últimos encuentros del hermano de la Reina Sofía. La princesa Teodora posteó una preciosa imagen en la que aparecía la hija de los Reyes Ana María y Constantino en un paraje que resultaba cuanto menos envidiable. «Una Navidad pequeña pero muy acogedora», escribió en esta publicación. Y es que no es de extrañar el hecho de que la Reina Sofía tenga que declinar muchas de sus invitaciones, pues por motivos más que evidentes no puede viajar tanto como le gustaría, por lo que este tipo de encuentros prefiere aplazarlos a cuando no exista pandemia o al menos sea más seguro hacerlo.

Aunque es cierto que los planes de la Reina son muy tranquilos y alejados del ‘peligro’, doña Sofía no está viviendo precisamente un tiempo en calma. Nos referimos a los escándalos que de un tiempo a esta parte ha protagonizado el Rey Juan Carlos. Mientras el Rey Emérito está fuera de España y sin visos de que, por el momento, regrese a nuestro país, Sofía trata de capear el temporal como puede. Todavía es una incógnita cómo pasarán este año las Navidades los miembros de la Familia Real y cómo se reunirán en unas fechas tan señaladas, dadas las circunstancias y teniendo en cuenta las restricciones que hay que llevar a cabo en estos tiempos tan difíciles.