Anabel Pantoja y Yulen Pereira se han convertido en los protagonistas indiscutibles de este verano, aunque han tenido que compartir protagonismo con Omar Sánchez y Raquel Lozano, la otra gran pareja sorpresa de la temporada. El exmatrimonio ha rehecho su vida en tiempo récord y coincidieron en Ibiza cuando trataban de disfrutar con sus respectivos amoríos de unos días de lujo y diversión. Unas vacaciones que han ido un poco al traste por la presión de la atención mediática, el hecho de emplazar su disfrute vacacional a escasos 200 metros de distancia y de que coincidencias inoportunas que les puso los nervios a flor de piel. Pero si ha habido momentos tensos en estas eternas vacaciones tras el final de ‘Supervivientes’, nada será entendido de forma tan dramática por Anabel Pantoja como la traición que ha sufrido ahora por parte de su primo, Kiko Rivera.

Antes de iniciar sus propias vacaciones en Punta Cana con su mujer, Irene Rosales, y sus hijos, Kiko Rivera ha dejado un recadito velado a su prima, con la que no mantiene relación desde su boda con Omar Sánchez, allá por el mes de octubre. Antes de poner rumbo a tan paradisíaco destino, el Dj ha dejado a Kike Calleja, reportero de ‘Sálvame’ un recado para que haga público y que puede generarle una gran desazón en Anabel Pantoja, que es muy sentida en todo lo que se refiere a su familia. Y es que bien podría entender como una traición el hecho de conocer que su primo ha llamado personalmente a Omar Sánchez y a Raquel Lozano para darle la enhorabuena por su reciente relación y desearles lo mejor en esta nueva andadura.

Kike Calleja ha tenido oportunidad de hablar con Kiko Rivera antes de coger el avión que le llevaría a Punta Cana. El periodista se interesó por la opinión del Dj sobre la nueva relación sentimental en la que está inmersa su prima con el esgrimista, a lo que él ha optado por no soltar prenda y no dar detalles que podrían malinterpretarse o dar pie a una nueva batalla mediática. Sin embargo, no tuvo reparo en reconocer que sí ha llamado a Omar Sánchez y Raquel Lozano para darla la enhorabuena por su romance, un detalle que no ha tenido con su prima. “De esto me he enterado yo también hace poco y le podía haber preguntado a Kiko Rivera. Kiko se ha puesto en contacto con Raquel Lozano y Omar Sánchez, han tenido una conversación muy larga, y les ha mostrado todo su apoyo en esa relación”. ¿Cómo le sentará a anabel Pantoja conocer estos movimientos de su primo a sus espaldas?

Este gesto de Kiko Rivera con el exmarido de su prima, el cual no ha tenido con ella, demuestra lo distanciados que están después de que tras la muerte de Doña Ana y la boda de la colaboradora en octubre dinamitase su especial vínculo. Ahora su relación se encuentra totalmente rota. Mientras que Anabel Pantoja sí ha podido disfrutar de tiempo con Chabelita e Isabel Pantoja, Kiko Rivera sigue viviendo su vida lejos de su familia, pero no tiene reparos en alejarse aún más de ellos con gestos que le ponen más afín a los enemigos del clan que en una postura neutral, como sería deseable si no quiere ahondar más en sus diferencias.