Gerard Piqué se despacha contra Shakira en defensa de Clara Chía

Piqué se ha mostrado indignado por las canciones de Shakira: "La puta ama, y no sé qué, pero no pensamos en la otra persona".

Gerard Piqué no se calla. El exfutbolista ha vuelto a pronunciarse y lo ha hecho reprochando duramente la actitud de su expareja, Shakira, quien acaba de abandonar definitivamente Barcelona junto a sus hijos. Asimismo ha salido en defensa de su novia, Clara Chía. “Queda muy bien a título personal y oh, la puta ama, y no sé qué, pero no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide para pensar luego que nos hemos pasado? La gente, tío... Yo estoy muy decepcionado con la sociedad”.

El catalán ha reaccionado a la sonada canción de Shakira junto a Bizarrap. Un bombazo a nivel musical que ha tenido consecuencias para su actual pareja. “Ahora nos dedicamos a tirar el 'beef' este, que luego la otra ya... Y no quiero entrar porque es un tema personal, pero el tema de tirar 'beef', que está muy bien y es la moda y el zasca y tal, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental en la gente a la que le tiras el 'beef'", afirmaba en Twitch durante una conversación con Gerard Romero, presidente del equipo Jijantes de la Kings League.

Piqué: "Mi expareja es latinoamericana"

El culé también ha hablado del aluvión de mensajes que ha recibido en los últimos meses. "Mi expareja es latinoamericana. Tú no sabes lo que he tenido que recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades, miles. No me importa nada, es cero, porque no los conozco de nada, vete a saber tú, están ahí, no tienen vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero. No los vas a conocer nunca en la vida, son como robots".

Además se mostraba muy decepcionado: “Vamos por un camino, a nivel sociedad, que es horrible, metemos una presión a la gente... No sabéis la de niños y niñas que lo pasan mal, que necesitan la aprobación del entorno. Estoy muy decepcionado con la sociedad”. Ha aprovechado la ocasión para hacer balance de su vida. "Estoy en un momento muy feliz e intento pasar los máximos momentos con la gente de mi entorno que me quiere y eso es impagable”.