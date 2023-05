Gerard Piqué presume de amor con Clara Chía: su nueva foto

Desde que Gerard Piqué comenzara su relación con Clara Chía, ha intentado ser prudente a través de las redes sociales. La primera instantánea que publicó con la joven fue el pasado mes de enero y desde entonces ni rastro de ella. Hasta ahora que el catalán ha vuelto a sorprender a sus seguidores con una nueva foto que, por supuesto, ha recibido un aluvión de mensajes.

Una imagen en actitud cómplice en la que se dejan ver sentados juntos en el exterior de una vivienda y que Piqué acompaña de un emoticono en forma de corazón. Nuevamente este post ha dividido a los seguidores del empresario. "Cada vez que Shakira está en tendencia él sube una foto con Clara, ¿coincidencia? No lo creo", apuntaba una fan. Mientras que otra añadía lo siguiente: "Yo solo entré a ver los comentarios y salí matada de risa". En más de una ocasión, el exfutbolista ha denunciado los mensajes hirientes que recibe por partes de los fans de Shakira.

La última polémica entre Shakira y Piqué

La vida de Shakira y Piqué ha dado un giro de 180 grados en los últimos meses. La colombiana se ha instalado en Miami con sus hijos y continúa estando en el foco de la noticia. Esta vez a consecuencia del nuevo tema que ha sacado al mercado, 'Acróstico'. Una auténtica declaración hacia sus dos grandes amores que no ha estado exenta de polémica. Todo por el videoclip en el que salen los niños. Y es que su padre no habría estado al tanto del tema.

Según se ha comentado, los abogados del catalán habrían confirmado a su cliente que existe base jurídica para demandar a la artista porque él no dio permiso para que los niños participaran en el vídeo, que a fin de cuentas se trata de un producto comercial. Además, le ha habrían aconsejado que lo haga. Tendremos que esperar para saber si finalmente Piqué opta por tomar esta decisión. Su abogado, Ramón Tamborero, se pronunciaba hace unos días ante la prensa y subrayaba que no podía dar información al respecto. "Lo mejor sería que dierais con Piqué y él os podrá informar de una manera más directa. Yo no estoy autorizado a dar información sobre estos aspectos".