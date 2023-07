La inesperada declaración de amor de Gerard Piqué a Clara Chía

Gerard Piqué y Clara Chía están más enamorados que nunca. Tan solo unas semanas después de poner punto final a su historia de amor con Shakira, el exfutbolista del FC Barcelona volvía a abrir su corazón a esta joven que, por aquel entonces, era anónima a nivel mediático. Pero de eso ha pasado ya casi un año, tiempo suficiente para que la pareja afiance su relación e incluso se atreva a pregonar sus sentimientos a los cuatro vientos. Eso es precisamente lo que ha hecho el catalán, que ha aprovechado un directo en Twitch para formular una inesperada declaración.

Mientras debatía con Ibai Llanos sobre la Kings League sobre si había o no encontrado el amor, el deportista tomó la palabra para asegurar que "ya lo ha encontrado". Unas palabras con las que demostraba confiar plenamente en su actual compañera de vida con la que tiene planes a largo plazo.

El "accidentado" comienzo de Gerard Piqué y Clara Chía

No obstante, cabe destacar que el comienzo de su historia de amor no fue en absoluto sencillo. En medio de las críticas que apuntaban a Gerard Piqué por supuestas infidelidades a Shakira, salía a relucir el nombre de Clara Chía. La joven había cruzado miradas por primera vez con el exjugador de fútbol en Kosmos, empresa del catalán para la que trabaja. Un momento que probablemente no llegó a imaginar que desembocaría en un romance entre ellos que va viento en popa.

Tanto es así, que cada vez son más los rumores que apuntan a que ambos están dispuestos a pasar por el altar. Una serie de comentarios que fueron in crescendo a raíz de la boda del hermano de Gerard y que, por ahora, ninguno de los dos protagonistas ha confirmado. Y es que, todo apunta a que Piqué y Chía prefieren mantener su noviazgo en la más absoluta intimidad para así no tener que dar detalles sobre el transcurso de éste.

La terapia de choque de Shakira

Por su parte, y ante este giro sentimental, a Shakira no le quedaba más remedio que refugiarse en la música y hacer de ésta su principal vía de escape por su inesperada ruptura. Algo que conseguía con creces, habiendo despuntado dentro del panorama musical a lo largo y ancho del globo por canciones como TQG con Karol G o su Sesión 53, con Bizarrap. Precisamente, en esta última hizo referencia tanto al catalán como a su actual pareja, demostrando que entre ellos no existe una relación amistosa pese a haber estado juntos durante 12 años. Algo que queda aún más claro con la marcha de la de Barranquilla a Miami junto a sus dos hijos en común con el deportista.

Pero poco o nada parecen importar estos zascas de la colombiana a Gerard Piqué y a Clara. Ambos han continuado con sus respectivas rutinas con total normalidad y se han convertido en uno de los tándem más consolidados del país. Sin embargo, son pocas las apariciones que llevan a cabo de manera conjunta dentro del universo 2.0. Una asignatura que aún el deportista y su novia tienen pendiente dentro de su romance y que no parecen tener prisa por descubrir. Aunque lo cierto es que su vínculo se afianza a pasos agigantados y que poco a poco van dejando atrás ciertos comportamientos que quizá en un primer momento no hubieran llegado a pensar.