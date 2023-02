Gerard Piqué habla por primera vez de su ruptura con Shakira

Gerard Piqué se ha sincerado por primera vez sobre su ruptura con Shakira. Sus declaraciones sobre el final de su relación se han hecho esperar, pero por fin reconoce cómo ha vivido estos últimos meses. "Los últimos meses para mí han sido complicados", ha contado en una entrevista con el tiktoker británico John Nellis. El exjugador del FC Barcelona asegura que ha estado muy desconectado del Mundial de Fútbol de Qatar: "No he visto ningún partido, solo la final, y no todo el partido entero. Todavía no he charlado con Messi después de haber ganado la Copa del Mundo". El único partido que vio fue el de la final, y no todo, sino sólo un trozo. "Necesitaba desconectar y me he marchado de vacaciones durante unos días".

John Nellis es un desconocido en España, sin embargo en su país natal, así como en las plataformas digitales, es un conocido creador de contenidos anglosajón. Y un forofo del fútbol. En su entrevista con Piqué le pregunta, por ejemplo, quien es para él el GOAT, es decir, el Greatest of all times, el mejor jugador de la historia, a escoger entre sus excompañeros de vestuario en el Barça y el Manchester United, si Leo Messi o Cristiano Ronaldo. El tiktoker también le ha preguntado cuál es la persona más famosa y que tenga más seguidores en redes de todas las que tiene en los contactos de su teléfono móvil y Piqué, después de pensarlo un tiempo, ha mencionado a la madre de sus hijos: "Quizás... diría... Shakira. Fue mi pareja, podría ser ella. Estoy pensando en seguidores, Instagram... Si es alguien que no sea relacionada con fútbol. Si es sobre fútbol, Cristiano, es el más seguido en el mundo". "¿Tienes el número de Cristiano Ronaldo?", cuestionaba el inglés. Y este respondía: "Sí".