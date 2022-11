El mundo del deporte se ha quedado perplejo después de que Gerard Piqué haya anunciado su retirada del fútbol de manera imprevista. El jugador de fútbol, de 35 años, se despide de su club, el FC Barcelona, un año y medio antes de que se dé por finalizado su contrato. Ha tomado esta drástica decisión y los últimos partidos con la camiseta del Barça los disputará este sábado 8 de noviembre, contra el Almería; y el martes 8 de noviembre contra el Osasuna en el Estadio El Sadar, en Pamplona. Según confirman fuentes cercanas al deportista, este miércoles celebró una cena para despedirse de sus compañeros. Esta noticia coincide con su separación mediática con Shakira, tras doce años de relación y dos hijos en común, Milán y Sasha.

A través de sus redes sociales, el jugador azulgrana ha compartido un emotivo vídeo con algunos recuerdos de su carrera profesional en el que además compartía un comunicado en el que anuncia que cuelga sus botas. Estas han sido las palabras de Gerard Piqué para anunciar que se retira del fútbol.

«Hace semanas, meses, que mucha gente habla de mí. Hasta ahora no he dicho nada, pero ahora seré yo el que hable de mí. Soy del Barcelona desde siempre, nací en una familia muy futbolera y muy culé. Desde muy pequeño yo no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barcelona. Últimamente, he pensado mucho en aquel niño, en qué hubiera pensado el Gerard pequeño si le hubieran dicho que cumpliría todos sus sueños, que llegaría al primer equipo del Barcelona, sería campeón de Europa, y del mundo. Que jugaría con los mejores de la historia, que sería uno de los capitanes, que haría amigos para siempre.

Hace 25 años que entré en el Barcelona, me fui y volví. El fútbol me lo ha dado todo. El Barça me lo ha dado todo. Vosotros, culés, me lo habéis dado todo. Y ahora que los sueños de aquel niño ya se han cumplido, he decidido que es el momento de cerrar el círculo… Pasaré a ser un culé más, animaré al equipo y transmitiré el amor por el equipo a mis hijos, tal y como mi familia lo hizo conmigo. Y ya me conocéis, tarde o temprano, volveré. Nos vemos en el Camp Nou. Visca el Barça, siempre», rezaba el comunicado.