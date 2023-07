Georgina se desembolsa 100.000 euros por salir en la portada de una revista

Georgina Rodríguez, a sus 29 años, ha logrado lo imposible. Y es que ha conseguido que una publicación portuguesa la fiche para un posado y una entrevista exclusiva por un precio que hasta ahora jamás se había pagado en el país luso. Ha batido récords y ha conseguido que una revista de tirada nacional pague por su presencia, por varios vídeos promocionales y por un post en redes sociales un precio que, aunque ella está acostumbrado a ganarlo, para el resto supone un auténtico esfuerzo. Precisamente por la relación que ella tiene con Portugal debido a su historia de amor con Cristiano Ronaldo ha aceptado esta propuesta que llegó hace algún tiempo a su agencia de representación.

Georgina Rodríguez y su altísimo caché: una cifra nunca pagada en Portugal

No ha sido fácil, pero la maquinaria está en marcha para satisfacer tanto a Georgina Rodríguez como a los lectores que vayan a adquirir la revista. De hecho, ya está cerrado el acuerdo para que la influencer vista la colección cápsula de Guess By Marciano, lo que deja ver que no dejarán nada al azar. Pero, ¿a cuánto puede ascender algo así? o lo que es lo mismo, ¿cuántos miles de euros han desembolsado por contar con ella para una portada que dará la vuelta al mundo? La respuesta es rotunda y para algunos sorpresiva. Vogue Portugal se habría gastado más de 100.000 euros, según 'Look', número que marca un antes y un después para ellos.

La pareja de Cristiano Ronaldo tiene 50 millones de seguidores en Instagram

"Esto nunca se ha visto en Portugal", han dicho en el espacio de televisión Noite das Estrelas. "Su equipo de confianza está buscando localizaciones para las fotografías. Se habla del hotel Pestana Palace de Lisboa como una fuerte posibilidad", explican. Estos movimientos reflejan que las personas que trabajan junto a ella se han puesto las pilas para que pronto todo esté listo y Georgina pueda hacer ruido dentro y fuera de las fronteras del país vecino. Con más de 50 millones de seguidores la joven acapara todas las miradas, no siendo esta la única cifra llamativa. Analizando sus publicaciones se puede ver que de forma habitual consigue más de 5 millones de likes en sus fotos, lo que se traduce en sinónimo de éxito para las marcas.

No es habitual que ella conceda entrevistas. Tras firmar con Netflix y firmar dos temporadas que engancharon a la audiencia, la novia de Cristiano ha aparecido en algunos medios como su aparición en 'El Hormiguero', donde dejó grandes perlas que hicieron ruido en las redes sociales. Ella permanece ajena a la polémica y sigue dejándose llevar, eso sí, siendo muy selectiva en sus intervenciones y en lo qué dice y en cómo lo dice. Ahora ella confía en que todo salga bien y en Portugal la cuiden con el mismo cariño que ella tiene al lugar de nacimiento del padre de sus hijos.

A pesar de que para muchos esta cantidad es para llevarse las manos a la cabeza, Georgina Rodríguez está acostumbrada a firmar este tipo de contratos. Prueba de ello su engrosada cuenta corriente y a que incluso se bañe con 100.000 euros encima, tal y como te relatamos en la revista SEMANA.