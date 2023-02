Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo ha vuelto al foco de la noticia. Ha sido por culpa de una foto que ha compartido la 'influencer' en sus redes sociales, que ha avivado los rumores sobre una posible boda. Este es el paso que les queda por hacer, ya que en común tienen dos hijas, Alana Martina, que nació en 2017, y Bella Esmeralda, que nació en pasado año. "Mi marido", ha escrito junto a una imagen en le que se puede ver la cena de la que disfrutaron el pasado 14 de febrero, coincidiendo con el Día de San Valentín. Eligieron celebrar este día en un restaurante japonés en Arabia Saudí, donde están instalados.

El hecho de que la modelo haya llamado en la foto "mi marido" al futbolista es lo que ha llamado la atención de todos los seguidores de la pareja. No ha pasado desapercibido tampoco el anillo de diamantes que lleva Georgina Rodríguez en la instantánea.

"Con mi marido", escribe Georgina desatando los rumores de boda

De ser ciertos estos rumores, la pareja daría así el paso definitivo en su historia de amor, que comenzó a finales de 2016. Aunque nunca han tenido la necesidad de pasar por el altar, lo cierto es que ahora sería el momento perfecto, ya que además de tener a dos hijas en común, forman una familia feliz y numerosa junto a Cristiano Ronaldo Jr., de 12 años, y los mellizos, Eva y Mateo, de cinco, unos hijos que aportó el futbolista a la relación.

No es descabellado pensar que podrían darse el 'sí, quiero', ya que hace unos meses Cristiano Ronaldo hablaba públicamente de sus planes de boda con Georgina: "No pienso ahora en eso, pero en el futuro, sí quiero", confesaba el futbolista cuando le preguntaron sobre sus planes de boda. En 2019, Cristiano Ronaldo ya habló de boda con la 'influencer' en el programa 'Good Morning America'. "Nos casaremos algún día, seguro. Es también el deseo de mi madre. Así que algún día... ¿por qué no? Es parte de mí. Me ha ayudado mucho. Por supuesto que estoy enamorado de ella. Ella es la madre de mis hijos. Es el gran amor de mi vida", decía feliz y orgulloso. Habrá que esperar para ver si próximamente anuncian que pasan por el altar rodeados de su familia y amigos.