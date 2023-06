Georgina Rodríguez se tira al mar con 100.000 euros encima

La costa de Cerdeña es el lugar escogido por Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez para disfrutar de unas vacaciones en familia. El verano ya está prácticamente aquí y aprovechan las buenas temperaturas y las cristalinas aguas que rodean este lugar para interminables días en el mar. A bordo de un gran yate se podía ver a la pareja y a sus hijos Georgina Rodríguez disfrutando de la mayor tranquilidad posible. En las instantáneas que compartía la pareja resaltaba el exclusivo look de ella para bañarse. Este se componía de un anillo, un collar y una pulsera que, según expertos en joyas, ¡rondarían los 100.000 euros!

El conjunto escogido para este día al sol se compone de oro blanco y diamantes rodeando grandes rubíes de color rojo en las zonas centrales, como destaca The Luxonomist. Todo completando un look de color negro en tierra y un bikini de similar tono para el agua, como puedes ver en las imágenes que acompañan a este artículo. No pasa desapercibido el parecido que tienen alguna de estas piezas con el que Lady Di lució como anillo de compromiso.

Esta pieza era una de las más especiales de toda la colección y la recibió antes de casarse con Carlos III. En este caso, y, a diferencia de los que luce Georgina en Cerdeña, el anillo tenía como protagonista principal una piedra de color azul turquesa. Con ellos, sin miedo alguno, posaba dentro del agua junto a la escalera que la devolvía de nuevo a la embarcación. Seguirá seguro sorprendiendo en estos días marítimos que todavía tiene por delante.

Las joyas, un imprescindible para Georgina en cualquier look

Georgina siempre se ha caracterizado por completar cualquier vestuario con joyas exclusivas y muy vistosas. Así sucedió hace semanas con la presentación del agua mineral de Cristiano Ronaldo en Madrid. Lució un gran collar con una cruz realizaba con piedras en tono plateadas y unos pendientes a conjuntos. Se unía así a la tendencia de las "joyas religiosas". Esta nueva ola tiene en el imaginario para su realización a las vírgenes, santos, ángeles o cruces, como el que eligió la influencer para esta ocasión tan especial.