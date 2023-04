Georgina Rodríguez responde tajante (y por primera vez) tras la avalancha de críticas recibidas

Georgina Rodríguez no suele responder públicamente a los comentarios que se hacen sobre ella en las redes sociales o en los medios de comunicación. Sin embargo, esta vez ha hecho una excepción. Y es que desde que estrenara en Netflix la segunda parte de su documental, han sido muchas las voces que se han alzado para juzgar su elevado tren de vida o las escenas cotidianas que comparte en Instagram. En las últimas 48 horas, sin ir más lejos, le ha caído una avalancha de críticas. ¿El motivo? Las informaciones que se han deslizado sobre la situación de sus hijos en su nuevo colegio en Riad. Molesta, la pareja de Cristiano Ronaldo ha enviado un comunicado en el que aclara algunos datos sobre su vida. "Algunos medios de comunicación han publicado algunas noticias negativas sobre nuestros hijos en el colegio y me gustaría decir que estas afirmaciones son ABSOLUTAMENTE FALSAS", comienza diciendo la de Jaca. "Nuestros hijos estudian en un colegio fantástico, con maravillosos profesionales. Realmente valoramos el increíble trabajo que hacen por nosotros como familia, como padres y a nivel personal", prosigue.

"Nuestros niños han encontrado amigos cariñosos y están muy felices en su nuevo colegio en Riad", asegura Georgina

"Nuestros niños han encontrado amigos cariñosos y están muy felices en su nuevo colegio en Riad. Afortunadamente, siempre hemos tenido grandes experiencias en todos los países y en todos los colegios. Admiramos a cada uno de ellos", concluye la modelo. Junto a su mensaje acompañando su mensaje de un corazón de color rojo.

Sus palabras matizan las declaraciones que hizo en su reciente visita al plató de 'El Hormiguero', donde reveló que a sus pequeños a veces los tratan mal en el colegio: “En el cole les pegan y no se defienden... Yo les inculco tanto el 'no pegues'... Cuando te peguen tus hermanos, me lo dices a mí porque si él te pega y tú pegas os tengo que castigar a los dos, pero si a ti te pegan y tú no pegas, no te castigo a ti. Pero son niños muy educados, también te diré que no me gustaría que mis hijos fueran caneando a los demás, así que me siento súper orgullosa de la educación que les estoy dando". Desde entonces, este asunto ha sido uno de tantos objetos de debate en las redes sociales.

Lo cierto es que a Georgina no le falta motivos para estar disgustada. A los rumores sobre su vida en familia Y es que Pablo Bonee, un excompañero de trabajo de la celebrity ha contado los momentos que pasó junto a ella cuando ambos trabajaban juntos. "Yo estuve trabajando con Georgina Rodríguez en Gucci como dos meses aproximadamente antes de que ella se convirtiera en una celebrity. Coincidimos varias veces trabajando en la tienda, ella estaba en la sección de mujer y yo en la de hombre, yo ya había visto a Cristiano varias veces en la tienda antes de que se conocieran, y, la verdad, hay muchas intrigas que se comentaban de Cristiano y Georgina", dice.

Entonces, ambos eran dependientes y ganaban lo justo para llegar a final de mes. "Ella siempre fue así, aunque ella no tuviera mucho dinero o no tuviera el dinero que tiene ahora, siempre tuvo esos aires de prepotencia y de superioridad. Al final ella siempre estuvo buscando pegar el pelotazo y por eso trabajó en diferentes firmas de lujo, conocía a un montón de gente en el mundo de la noche en Madrid", continúa explicando el joven en Tik Tok. "Ella se movía en ambientes de mucho dinero. Sí que es verdad que vivía en un apartamento muy pobre, muy barato, pero ella siempre quiso avanzar, siempre quiso crecer y cuando conoció a Cristiano fue su oportunidad del estrellato. No es todo tan bonito como se pinta", añade.