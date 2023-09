Ahora que Sebastián Yatra está en uno de los momentos más felices de su vida en el terreno personal y en el profesional, ha querido llevar a cabo un sorprendente proyecto. El cantante de ‘Tacones rojos’ ha querido ampliar fronteras a la hora de escoger a Georgina Rodríguez como compañera de su próximo videoclip ‘Energía Bacana’. Un nuevo reto al que la pareja de Cristiano Ronaldo nunca antes se había enfrentado y que no ha dejado a nadie indiferente.

Tal y como ha revelado el propio colombiano a través de su cuenta de Instagram, la modelo se convertirá en la gran protagonista de un vídeo musical que ya promete ser todo un éxito. Así se lo ha comunicado él mismo a sus casi 30 millones de seguidores en Instagram con un carrusel de imágenes en las que Georgina Rodríguez cobra una gran importancia: “Mañana sale Energía Bacana donde dirigí a @georginagio en su primer videoclip 😎✨⚡️🌼📽️y por supuesto las queridas💛! YA PUEDEN HACER PRE SAVE!! #energíabacana 🍃🧘🏻‍♀️👌🏻”, escribía Sebastián Yatra en sus redes sociales. Unas palabras con las que deja entrever que la de Jaca no aparece sola en su videoclip, sino también junto a sus amigas, también conocidas como “las queridas”, las cuales ya se dieron a conocer en el reality de Netflix de la empresaria.

Por su parte, Georgina ya dejó constancia de esta colaboración dentro del universo 2.0 hace tan solo un par de días. La influencer compartió con sus fans unas instantáneas en las que la acompañan Sebastián Yatra e incluso sus hijos, aunque no quiso revelar muchos detalles sobre cuál era exactamente el proyecto que tenían entre manos: “Qué energía tan bacana✨🌼💛⚡️”, señalaba, haciendo así referencia al título de la nueva canción del artista. Además, el cantante ha respondido a su compañera de proyecto haciendo gala de su simpatía: “Dios mío dios mío 💫💫💫💫✨✨✨⚡️⚡️⚡️🌞🌞🌞🛵🛵 pura Energía Bacana”.

Los dos nuevos amigos VIP de Sebastián Yatra

Tan solo quedan unas horas para que salga a la luz este single, y sin embargo, ya todas las miradas están puestas en él. Teniendo en cuenta que Georgina Rodríguez es una de las figuras más destacadas a lo largo y ancho del globo, Sebastián no ha querido dejar pasar la oportunidad de contar con ella en su canción. Además, si algo destaca en ‘Soy Georgina’, es la íntima relación que la de Jaca mantiene con sus amigas de toda la vida. Pese a haber alcanzado la fama a raíz de su historia de amor con el futbolista portugués, la modelo no ha olvidado sus raíces y ha seguido junto a ellas. Algo que no solo queda reflejado en la plataforma de entretenimiento, sino también en este videoclip.

Uno de los primeros rostros conocidos a los que Yatra ha enseñado el vídeo ha sido nada más y nada menos que Carlos Alcaraz. Al haber alcanzado el segundo puesto del ranking ATP, el murciano ha ampliado su círculo de contactos hasta llegar al otro lado del charco. Es por ello que no resulta extraño que haya sido elegido por el colombiano para ser uno de los primeros en ver y escuchar su canción, a la que el tenista ha reaccionado de manera sorprendente.

