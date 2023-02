Georgina Rodríguez: las multas a las que se enfrenta por la ley de vestimenta de Arabia Saudí

Si algo define el estilo de Georgina Rodríguez es que siempre intenta aportar un toque seductor a sus looks que nunca pasan desapercibidos. Tras el reciente fichaje de Cristiano Ronaldo por el club de fútbol saudí Al Nassr, la vida de la 'influencer' ha dado un giro de 180 grados en todos los sentidos. No solo tiene por delante la ardua tarea de adaptarse a un nuevo país y sus costumbres. También a su estricto código de vestimenta si no quiere ser multada. Te contamos las sanciones a las que se enfrenta.

Desde hace cuatro años, Arabia Saudí cuenta con una 'Ley del Decoro Público' donde se indica cómo se debe vestir en público tanto los ciudadanos del país como los turistas. Se especifica que todos los visitantes de los lugares públicos tienen que vestirse con modestia y no deben llevar atuendos que reflejen fotografías, figuras o signos que vayan en contra de las buenas costumbres. Las mujeres del país, cuya forma de gobierno es la monarquía absoluta, utilizan habitualmente una abaya. Se trata de un vestido o manto largo que cubre todo el cuerpo y que se lleva por encima de la ropa. Para las féminas que no son del país, en la citada carta se recomienda que se lleven prendas sueltas que cubran hasta el codo y por debajo de la rodilla. Las minifaldas, los shorts, los escotes, los tops... son prendas que no están bien vistas en este reino que destaca por ser uno los mayores productores y exportadores del mundo de petróleo.

Las multas a las que podría enfrentarse Georgina Rodríguez

Incumplir la 'Ley del Decoro Público' conlleva multas económicas que van en aumento según el número de veces que se infrinjan. Por ejemplo, si un visitante traspasa ciertos límites en cuestión de vestimenta entonces será multado por 100 riyals - moneda oficial del Reino de Arabia Saudita-. Esto equivaldría a unos 25 euros. Un nuevo incumplimiento doblaría la multa, es decir, debería pagar 200 riyals -alrededor de 50 euros-.

Georgina Rodríguez se está adaptando a las nuevas costumbres y en la presentación oficial del astro del fútbol por Al Nassr sí que llevó la tradicional abaya. Una túnica larga hasta los pies que se utiliza sobre la vestimenta. En aquella ocasión optó por unos vaqueros que combinó con un jersey de punto de cuello alto.