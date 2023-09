Que Georgina Rodríguez no escatima en espectacularidad y gastos en cada una de sus apariciones públicas es un hecho. Su cita con el Festival Internacional de Cine de Venecia es, sin duda, uno de los eventos marcados desde hace años en su agenda mediática. La pareja de Cristiano Ronaldo ha hecho de este evento su plataforma fetiche para sacar a relucir su mejor versión en la alfombra roja. Y, una edición más, la número 80, no ha defraudado. La 'influencer' ha elegido un atrevido vestido rojo de marcado escote con el que ha querido homenajear al personaje de Julia Roberts en 'Pretty Woman', una de las películas más icónicas del cine. Cerrando el look, una imponente gargantilla de Pasquale Bruni cuyo valor astronómico puede superar con creces los 100.000 euros.

Georgina Rodríguez, aclamada por la prensa, la moda y los anunciantes

A pesar de ser la mujer de uno de los mejores futbolistas del mundo, la de Jaca es una estrella por sí misma. En menos de una década ha logrado convertirse en principal reclamo, no solo de las marcas de moda más prestigiosas (todos quieren vestirla), sino de las grandes citas internacionales. No es vano, Georgina es la española con más seguidores en Instagram (algo más de 50,8 millones), aunque su fama traspasa fronteras.

Consciente de ello, Georgina Rodríguez se deja querer. Eso sí, elige sus apariciones públicas al milímetro, como quedó de manifiesto en la serie de 'Netflix' que protagoniza sobre su vida. Esta vez, la joven de 29 años ha deslumbrado durante su paso por la 80º edición del Festival de Cine Internacional de Venecia. Muy atractiva, ha optado por un estilismo muy ceñido, en tonos rojos a juego con la alfombra roja. Un guiño a 'Pretty Woman' en el que no han faltado ni los guantes blancos ni el escotazo en forma de 'V'. Eso sí, mucho más pronunciado que el que encumbró a la fama a una jovencísima Julia Roberts.

Una impresionante gargantilla de diamantes y rubís solo apta para bolsillos privilegiados

El toque personal se lo ha puesto 'por los pies' y sobre el cuello. Georgina Rodríguez calzaba unas botas de tacón negras de media caña con plataformas concesionadas en charol. Pero, sin duda, lo más llamativo ha sido el impresionante collar con motivos florales que lucía, formado por rubís y diamantes. Una pieza de su colaboración con la prestigiosa firma de joyas Pasquale Bruni de valor incalculable, aunque se estima que su precio está muy por encima de los 100.000 euros.

1 de 3 Como una verdadera estrella de Hollywood 2 de 3 Muy sonriente, Gerogina ha acaparado todos los flashes con su imponente look 3 de 3 Un collar exclusivo que podría superar perfectamente los 100.000 euros (y probablemente nos quedemos cortos?