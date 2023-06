Georgina Rodríguez demanda por calumnias a un excompañero tras llamarla prepotente y acusarla de pegar el pelotazo

El pasado mes de abril un excompañero de Georgina Rodríguez abrió la caja de pandora. Aseguró que ambos habían coincidido en una tienda de lujo donde eran dependientes, etapa en la que conoció a Cristiano Ronaldo. En hasta tres vídeos de Tik Tok explicó sus sensaciones sobre la influencer, a quien tildaba de "prepotente" y quien consideraba que estaba "deseando pegar el pelotazo". Pues bien, sus impactantes declaraciones no han caído en saco roto, sino todo lo contrario. La de Jaca se ha reunido con sus abogados y les ha pedido que vaya a por todas, de hecho, ya ha interpuesto una demanda contra él.

"Me demandan por difamación, más concretamente por haberla calumniado, y delito contra el derecho de la propia imagen. Hice los vídeos para contar mi experiencia y sin querer hacer daño a nadie. No tengo miedo a enfrentarme a la realidad porque todo lo que os dije fue de verdad. Como esta gente tiene tanta influencia, el juicio se celebrará muy pronto y nos veremos las caras en los tribunales", ha dicho Pablo Bone, el joven que habló largo y tendido sobre Georgina en una red social. Fue en ella precisamente donde explicó cómo era la actitud de la joven en el espacio de trabajo y cuáles eran sus intenciones, eso sí, siempre a sus ojos.

"Georgina siempre fue así, aunque ella no tuviera mucho dinero o no tuviera el dinero que tiene ahora, siempre tuvo esos aires de prepotencia y de superioridad. Al final ella siempre estuvo buscando pegar el pelotazo y por eso trabajó en diferentes firmas de lujo, conocía a un montón de gente en el mundo de la noche en Madrid", comentó. Estas palabras sentaron fatal a Georgina, por lo que ha sacado toda la artillería y ha puesto el asunto en manos de su equipo legal. No quiere estar en boca de nadie por cuestiones similares y, por ello, ha intentado ponerle solución, aunque sea de esta forma tan drástica.

Este tiktoker considera que para Georgina conocer a Cristiano fue "su oportunidad del estrellato", algo que según él, la modelo buscaba desde hacía tiempo. "Ella se movía en ambientes de mucho dinero. Sí que es verdad que vivía en un apartamento muy pobre, muy barato, pero ella siempre quiso avanzar, siempre quiso crecer y cuando conoció a Cristiano fue su oportunidad del estrellato", deslizó. No pudo evitar que sus acusaciones coparan titulares y tuvieran gran publicidad, hecho al que ahora también se acoge Georgina.

La última visita de Georgina a Madrid

Con 49 millones de seguidores en sus redes, lo cierto es que la popularidad de Georgina crece cada día. Tanto es así que su vuelta a Madrid junto a Cristiano Ronaldo provocó que la céntrica calle de la Gran Vía se colapsara, pues eran muchos los que estaban deseando ver a la pareja de cerca. Presentaban el nuevo negocio del futbolista, un compromiso que aprovecharon para desmentir cualquier crisis sentimental entre ellos. Están felices y con ganas de seguir avanzando juntos.