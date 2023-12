La excéntrica Navidad de Georgina Rodríguez: ¡Una pista de hielo en casa!

La casa de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se ha convertido en un auténtico mercado navideño, todo un paraje de ensueño para los amantes de estas fechas. Salir a tomar unos churros con chocolate recién hechos en un puestecito del mercado, patinar sobre hielo, disfrutar de las decoraciones gigantescas... ¿Os suena? Sí, todo eso que nos encanta hacer en Navidad a los seres terrenales cuando salimos a la calle... ¡Pues imagina tener todo eso en tu propia casa! Tal y como lo estás leyendo.

La mujer de Ronaldo ha dejado a sus más de 50 millones de seguidores boquiabiertos al compartir un vídeo dando la bienvenida a la Navidad en el que puede verse todo lo que ha montado en su casa: Una pista de hielo privada, decoraciones gigantescas, luces por todas partes, un puesto de churros y chocolate, trineos... No le falta detalle. "Divirtiéndome en casa. Hogar, dulce hogar", escribe Georgina junto a las imágenes. El jardín de su casa ha despertado pasiones entre grandes y pequeños, alguno hasta le ha pedido a sus papás "ir allí", así lo cuenta una madre en redes sociales: "Mi hijo al ver el vídeo me ha preguntado si podemos ir. Hasta que le he dicho que era la casa de alguien...", comenta.

Aunque debemos reconocer que nos hemos quedado boquiabiertos al ver la que ha montado, lo cierto es que esta pareja nos tiene acostumbrados a sus excentricidades. La última ha sido en el sexto cumpleaños de su hija Alana, donde no faltaron diferentes tartas y mucha decoración. Pero también lo hemos visto en el cumpleaños de Georgina, cuando Cristiano anunció 'a lo grande' el documental que estaba por estrenar su chica: en pantalla gigante en el rascacielos más grande del mundo, el Burj Khalifa de Dubái. Si esto no es excéntrico, ya nos diréis...

El documental 'Soy Georgina' en Netflix también nos dejó ver gran parte de todos esos sueños que está cumpliendo desde que está con Cristiano: Cientos de bolsos en su vestidor, viajes en jet privado, vacaciones que quitan el hipo, joyas de miles de euros, vestidazos de alta costura hechos a medida... La vida de Georgina ha dado un cambio radical desde que conociera al futbolista cuando era dependienta de una tienda de ropa. Desde que comenzaran a salir, la modelo se ha convertido en uno de los rostros más seguidos y aclamados por las firmas de todo el mundo. Ahora que son una familia junto a sus cinco hijos, Cristiano Jr. (hijo del futbolista), sus mellizos Eva y Mateo, Alana y la pequeña Bella Esmeralda, hacen juntos realidad eso de que 'los sueños se cumplen', y es que no tenemos dudas de que si alguien está disfrutando realmente de esta Navidad de ensueño en el jardín, son los pequeños de la casa.