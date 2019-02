Georgina Rodríguez (25) no está pasando por su mejor momento. A la novia de Cristiano Ronaldo se le acumulan los problemas. La modelo no solo acaba de perder a su padre, sino que además se enfrenta a un nuevo ataque de su familia.

Ha sido una de sus tías la que ha amenazado con abrir la ‘caja de Pandora’ y contar toda la verdad sobre ella y lo ha hecho en el programa Socialité. Según su tía, Georgina no tuvo el detalle de llamar a su tío y avisarle de que su padre estaba al borde de la muerte, de manera que no tuvo tiempo suficiente para despedirse de él. “Ella tenía que haber tenido el detalle de haber llamado a su tío y haberle dicho que le quedaban días. Él hubiera cogido un vuelo y se hubiera ido, porque para él era como un padre”, ha declarado.

Al parecer, la novia de Ronaldo, aunque no mantuviera una relación fluida con su padre, sí que ha querido despedirse de él, algo que no ha permitido a su tíos. “Qué menos que decir que su padre se ha muerto. Eso no se hace a escondidas como han hecho”, ha dicho tajante su tía. Aunque han intentado ponerse en contacto con ella para confirmar el fallecimiento de Jorge Eduardo, les ha sido totalmente imposible ya que “ella tenía el teléfono apagado porque se ha cambiado de teléfono para que no la molesten”.

Una situación que ha provocado la ira de su tía, que no piensa quedarse callada. “Se va a enterar todo el mundo ahora de la clase de tía que es y lo sinvergüenza que es”,ha declarado. La mujer del hermano de Jorge Eduardo está muy enfadada porque desde que Georgina dio a luz a Alana Martina ha roto definitivamente su relación con su familia.”Ella dejó de llamarnos el día que dio a luz a la cría y mi suegra le dijo: “Estás con un futbolista millonario. Nena, a ver si me mandas mil euros”. Una afirmación que no le sentó muy bien a Georgina.

