Genoveva Casanova, tachada de "cazafortunas" por la prensa danesa

Federico de Dinamarca ha hecho historia. El heredero al trono danés respondía, por primera vez, a la prensa escandinava sobre su amistad con Genoveva Casanova. Este martes saltó la noticia de su reacción, la cual evidenció de nuevo que se quiere desmarcar del escándalo que ha azotó su familia hace ya tres semanas. "Príncipe heredero Federico, ¿tiene algún comentario sobre lo que han publicado los medios españoles?", le preguntó un periodista a lo que él respondió rotundo: "No tengo". Una polémica que lejos de cesar, sigue en aumento en el país europeo. Prueba de ello la nueva forma que tienen de referirse a quien hace muy poco llamaban "la amiga de Fede".

El despectivo apodo con el que se refieren a Genoveva Casanova en Dinamarca

Varios diarios de Dinamarca ahora se refieren a Genoveva Casanova como "una cazafortunas". Este despectivo apodo llega tras sus fotos con Federico de Dinamarca en Madrid y tras analizar su currículum amoroso. A pesar de que ella negó a la revista SEMANA que existiera una relación amorosa, en la prensa danesa aseguran que la mexicana "va a por los hombres ricos y poderosos". Llegó incluso a ser comparada con Corinna Larsen, empresaria alemana y amiga íntima del Rey Juan Carlos. Ahora va un paso más allá: "Esta mujer es la pesadilla de la princesa Mary".

A miles de kilómetros de nuestro país analizan al detalle las personas que han pasado por su vida. Desde Cayetano Martínez de Irujo, padre de sus dos hijos, y quien le pasaba una cantidad fija de 8.000 euros al mes al separarse, según Lecturas, o José María Michavila, exministro con el que tuvo una historia de amor de unos dos años. Ninguno de ellos ha hablado mal de ella, de hecho, el conde de Salvatierra mantiene una fantástica relación con Genoveva, a quien adora y a quien no ha dudado en defender públicamente. Misma actitud que personas de su círculo.

Álvaro Muñoz Escassi, amigo y compañero de Genoveva en 'MasterChef Celebrity' sacaba la cara por ella en el último evento en el que participó. "Es una maravilla de mujer, la quiero muchísimo. No se puede ser más linda, más bonita, más cariñosa. Si está mal, aquí estoy yo para ayudarla. Es una señora impecable", dijo. Una versión muy similar a la ofrecida por Laura Londoño, que destapó la surrealista conversación que habían tenido sobre Federico de Dinamarca. "No está incomunicada, a mí me ha cogido el teléfono y está bien", espetó.

Desde el pasado 8 de noviembre Genoveva apenas ha dado señales. La que fuera nuera de la duquesa de Alba decidió refugiarse y alejarse de los rumores en el palacio de San Sebastián que pertenece a su ex. Allí tiene espacio de sobra para respirar aire fresco y, sobre todo, se siente menos observada que en Madrid, la casa en la que fue vista entrando junto a Federico de Dinamarca. La misma de la que se le vio salir y tirar un misterioso ticket y hacerlo pedazos.

Mary de Dinamarca intenta salir indemne de este tsunami que casi arrasa su matrimonio. Recordemos que ella firmó unas severas capitulaciones en las que renunciaba a una indemnización millonaria y en las que incluso se comprometía a que la Reina Margarita decidiría el tribunal encargado de resolver su hipotético divorcio.