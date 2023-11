El escándalo por las imágenes de Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca paseando solos por Madrid sigue trayendo cola. El escándalo saltaba por los aires el pasado martes en España y de ahí al país nórdico. Coincidiendo con el viaje de los Reyes Felipe VI y Letizia a Copenhague, el heredero de la corona y su mujer Mary Donaldson han tenido que hacer de tripas corazón durante los sucesivos actos oficiales que se han programado con motivo de la real visita. Su reaparición ante los medios ha sido objeto de escrutinio máximo desde que se publicara el reportaje fotográfico. La visible incomodidad de la pareja no solo ha sido evidente para la prensa española, también para la danesa, que ya califica de "adulterio" la relación entre la mexicana y el príncipe. Pero ahí no termina la cosa. En Dinamarca han empezado a señalar a la ex de Cayetano Martínez de Irujo como la responsable de que se tomaran -y publicaran- las polémicas fotografías.

Cuando se organizaron los eventos de la visita oficial de los Reyes de España a Dinamarca, nadie podía imaginar que el viaje se vería empañado por unas imágenes tomadas el pasado 25 de octubre. El papelón que han tenido que representar don Felipe y doña Letizia ha sido, como poco, épico. En estas, publicadas por 'Lecturas', se puede ver al hijo de Margarita II paseando por los alrededores del Parque de El Retiro en compañía de Genoveva Casanova. Tras el recorrido, la pareja se dirigió a la casa de ella antes de poner rumbo a 'El Corral de la Morería', donde cenaron en un reservado. Del céntrico restaurante se marcharon sobre la una de la madrugada y, de acuerdo con el reportaje, se dirigieron a la casa de Genoveva. La siguiente secuencia de fotografía retrata a Federico de Dinamarca saliendo del domicilio de la mexicana al día siguiente. Y, de ahí, al aeropuerto de regreso a la capital danesa.

El reportaje ha desatado un sinfín de comentarios de lo que, hasta ahora, era una amistad desconocida entre ambos. "Es Falso. No hay relación amorosa", se pronunció Genoveva en exclusiva para revista SEMANA, negando así cualquier vínculo más allá de la cordialidad con el heredero. Unas palabras que no han servido para detener el aluvión informativo que se ha suscitado y que, inevitablemente, se ha trasladado a la actualidad danesa. Ya hay quienes apuntan a que alguien avisó a los fotógrafos y descartan que fuera el príncipe heredero. Uno de ellos es Kim Bach, comentarista real del diario 'Ekstra Bladet', quien asegura que "hay muchas flechas que apuntan a la propia Genoveva".

"No pueden ser tan tontos. Los fotógrafos sabían cuándo iban a venir y a qué restaurante. Es verdad que no se ve contacto físico. Pero hay demasiadas coincidencias, pocas opciones y bastantes probabilidades de que fuera ella quien avisara a los medios. Si no, tendría que ser un amigo. Y luego está el restaurante. Pero ella no habría sido tan estúpida como para reservar una mesa para ella y Federico. Probablemente habría reservado una mesa para ella y un acompañante", asegura Kim Bach, quien está seguro de que la prensa no presenció la cita por casualidad.

Tras desvelarse el escándalo, la Casa Real danesa tuvo que salir al paso a las pocas horas y mandar un comunicado 'in extremis'. Un escueto texto con el que se busca desvincular a la institución de la polémica. "Mantenemos una política desde hace años de no comentar ni confirmar cualquier detalle relacionado con asuntos privados. Además, nos gustaría enfatizar nuestro compromiso de respetar la privacidad de los miembros de la Familia Real, incluido el Príncipe Heredero”, reza la misiva. Una postura por parte de corona de Dinamarca que no hace sino confirmar los hechos, de acuerdo con William Atak, experto danés en gestión de crisis y comunicación institucional. Para él, el hecho de que la jefatura de Estado, con Margarita II al frente, no desmienta las informaciones "es una manera de dejar caer que sí hay algo".

"A ojos de la opinión pública se percibirá como si lo estuvieran confirmando. Lo peor que puede pasar ahora es que caigan más 'bombas'", sentencia William Atak. Genoveva Casanova, por su parte, también ha negado rotunda que tenga un vínculo sentimental con Federico de Dinamarca. Además de las declaraciones que ofreció en exclusiva a SEMANA, la mexicana mandó un comunicado a las pocas horas de que se divulgaran las fotografías. "Cualquier afirmación de este tipo no solo falta completamente a la verdad sino que tergiversa los hechos de manera mal intencionada. Esto ya está en manos de mis abogados, quienes se ocuparán de las gestiones pertinentes para proteger mi derecho al honor, la verdad y la intimidad", reza el documento.

Efectivamente, los letrados de la madre de los mellizos de Cayetano Martínez de Irujo ya han mandado una petición para que se rectifique cualquier información que insinúe que entre ella y el heredero danés hay algo más que una amistad. Desconocemos si la carta también ha alcanzado tierras danesas. Por el momento, Genoveva está en paradero desconocido y con el móvil apagado tratando de capotear el temporal lejos de Madrid. Y, seguramente, de Dinamarca.