Genoveva Casanova sale de la oscuridad y se pronuncia de nuevo

Genoveva Casanova sigue siendo protagonista de la actualidad tras sus comentadas y polémicas fotos junto a Federico de Dinamarca en Madrid. Desde hace semanas está refugiada en el Palacio de Arbaizenea en San Sebastián, que es propiedad de su exmarido, Cayetano Martínez de Irujo. Allí hace su vida, alejada de los medios e intentando que le afecte lo menos posible el revuelo mediático ocasionado tras la publicación de las comentadas imágenes. Ahora espera a que todo se calme desde un segundo plano.

Mientras llega ese momento tan esperado para ella, la mexicana sigue pendiente de todo lo que ocurre en la actualidad. Este pasado jueves no quiso perderse la final de la última edición 'MasterChef Celebrity', de donde fue expulsado la primera. El hecho de que haya ganado Laura Londoño le ha llevado a querer aparecer de nuevo en las redes sociales para felicitarla. Porque a Genoveva Casanova no le puede hacer más ilusión que su amiga se haya llevado el premio.

Genoveva Casanova ha reaparecido en las redes en pleno retiro

"Ganadora. Felicidades pajarito!!! Eres la mejor!! Te adoro!!", le escribe Genoveva Casanova a la actriz colombiana junto a una imagen en la que Laura Londoño posa con su premio. Además, acompaña la dedicatoria tan especial con dos emoticonos que demuestran el cariño que le tiene. Un corazón rojo y una carita con varios corazones alrededor. Y es que para la mexicana no había mejor ganadora para la edición en la que precisamente partipó ella, aunque durante poco tiempo.

Ha llamado mucho la atención de los seguidores de este programa la ausencia de Genoveva Casanova en la final, que ha coincidido con el revuelo mediático provocado por sus fotos junto a Federico de Dinamarca. Hay que recordar que este programa está grabado y la grabación de la final coincidió con el delicado estado de salud de la mexicana, que sufrió el pasado mes de agosto una una embolia pulmonar. "Falta Genoveva Casanova. No ha podido estar con nosotros porque está malita. Desde aquí esperamos que te recuperes muy pronto", aseguraba Pepe Rodríguez en la final.

Genoveva Casanova, que fue la primera expulsada del exitoso espacio de Televisión Española, ha hecho piña con muchos de sus compañeros, pero renunció a acudir a la gran final por un motivo de peso. Ahora que atraviesa un momento personal complicado por estar en el foco mediático, los médicos le han aconsejado tranquilidad mental. Eso le llevó a tomar la decisión de huir de Madrid y permanecer en un discreto segundo plano hasta que pase todo.

La mexicana sigue instalada en el Palacio de Arbaizenea en San Sebastián

Ahora que quedan pocos días para celebrar la Navidad, Genoveva Casanova tendrá que salir de su escondite para disfrutar de estos días de fiestas en compañía de sus hijos, que viajarán a Madrid para reunirse con ella. Siempre ha sido de esta época del año y tendrá que regresar en apenas unos días a la capital española para prepararlo todo: "En poco tiempo sabremos algo de Genoveva porque tiene que preparar las vacaciones de Navidad. Sus hijos vuelven a Madrid para estar con su madre. Ella es la encargada de recibirlos y organizar cómo va a pasar la familia estas fechas", explicaba Paloma Barrientos en 'TardeAR'.

Sigue queriendo permanecer aislada

Mientras ella sigue aislada de su rutina, Federico de Dinamarca continúa con su agenda oficial como si la cosa no fuera con él. Es justo decir que la polémica que protagoniza junto a Genoveva Casanova ha tenido un efecto mucho más radical en la vida de ella. Ha decidido mantenerse alejada de la vida pública. Hace unas semanas sabíamos de su preocupación por no saber muy bien cómo manejar la situación. "El problema que tiene ahora mismo es que no sabe cuándo salir a la calle, cuándo retomar su vida", decía la periodista.

La mexicana sabe que es la persona más buscada del momento por el interés informativo que suscita. No solo en España, también en Dinamarca, donde su nombre resuena con fuerza. A Genoveva no se le ve desde hace semanas y solo ha roto su silencio una única vez, coincidiendo con el noveno aniversario de la muerte de la duquesa de Alba. "Te echo tanto, tanto de menos… Tu cariño, tu sentido del humor, tu forma tan maternal de preocuparte y de cuidarnos… Cómo quisiera que no te hubieras ido", escribía en sus redes sociales. Al complicado momento que transita, hay que sumar los desplantes de su su grupo de amigas y conocidas que no la están apoyando como debieran.