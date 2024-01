Genoveva Casanova: sale a la luz la surrealista invitación que recibió para asistir a la proclamación de Federico de Dinamarca

Genoveva Casanova (48 años) hizo las maletas y voló a México para vivir la proclamación de Federico de Dinamarca (55 años). Más de 9.000 kilómetros le parecieron suficientes para huir de la polémica, aunque eso no evitó que recibiera una invitación para asistir. Una carta que por supuesto no era oficial y que venía de la mano del medio danés más destacado del país escandinavo. Y es que 'Ekstra Bladet' se puso en contacto con ella para darle la oportunidad de que participara en la ceremonia, de hecho, le ofrecían incluso el traslado al aeropuerto. Un singular escrito ante el que no ha habido reacción por su parte.

Genoveva Casanova sí fue invitada a la proclamación de Federico de Dinamarca

Meses después de que la Casa Real danesa decidiera no pronunciarse sobre la amistad de Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca, la mexicana sigue en el punto de mira. Cada paso, cada movimiento suyo es analizado. También sus palabras, en especial, las que pronunció después de que Federico se convirtiera en rey. Reapareció en redes sociales para compartir un significativo texto que decía: "Quiero romper todas las reglas que existen". Días después de su vuelta fugaz a Instagram copa titulares en Dinamarca gracias a un artículo en el que comparten la carta que le enviaron, misiva que por supuesto no ha conseguido lo esperado.

Pero, ¿qué dice la carta en la que aparecía Genoveva como destinataria? Buceando en la Red hemos encontrado el texto íntegro, uno en el que le dejan claro que requerían de su presencia: "Querida Genoveva, a pesar de ser buena amiga de nuestro príncipe heredero, últimamente nos ha sido difícil ponernos en contacto contigo. Tan solo quisiéramos asegurarnos de que has escuchado la gran noticia: el domingo Federico será coronado como Rey de Dinamarca. Si él todavía no te ha invitado al gran evento, queremos tener la oportunidad de hacerlo. Ven a Copenhague o mejor dicho, vuelve. Y es que gracias a Instagram ya sabemos que has estado por aquí (...) Esperamos que quieras intervenir. En el inconcebible supuesto de que no te ofrezcan instalarte en una de las numerosas habitaciones de los palacios y castillos de la Casa Real danesa, te conseguimos un sitio para pasar la noche. También organizamos tu traslado al aeropuerto, pero no podemos asegurarte que sea en un vehículo de la Embajada".

Genoveva Casanova ni estuvo en Dinamarca, ni siguió en primera persona la ceremonia de abdicación de la Reina Margarita. Fue por decisión propia y por, a buen seguro, evitar un escándalo mayor. Y, aunque su posición está clara, lo que muchos ahora quieren saber es cómo está. Una pregunta a la que respondió a finales del pasado año. Recordemos que admitió estar destrozada por el escándalo, eso sí, ni una palabra sobre su amistad con Federico.

Federico de Dinamarca esta semana ha asumido todos sus compromisos y agenda real como el nuevo Rey de Dinamarca. Ha ido un paso más allá y ha publicado incluso su primer libro, un escrito bomba que ya está a la venta y que montado en tiempo récord.