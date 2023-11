Genoveva Casanova, rota, se recluye del todo por prescripción médica

Genoveva Casanova, que acaba de dar sus primeras declaraciones tras el escándalo, lleva días en el foco mediático tras las fotos con Federico de Dinamarca en Madrid. La expareja de Cayetano Martínez de Irujo no dudaba en publicar un rotundo comunicado para defenderse, pero el siguiente paso fue mantenerse en un discreto segundo plano y refugiarse en San Sebastián. Pero eso no le ha evitado ser la persona más buscada de nuestro país y ahora ha dado un paso más: se ha aislado por completo, para evitar que el tsunami mediático afecte a su salud. Al parecer, tanto sus abogados como sus terapeutas le han aconsejado poner un muro que la proteja de lo que está sucediendo y que podría ocasionarle graves consecuencias a su estado físico y emocional.

Hay que recordar que Genoveva Casanova sufrió una embolia pulmonar el pasado verano, por lo que esta polémica le estaría superando. Se ha comentado que su círculo más cercano le ha aconsejado que se vaya de España para evitar sumar más problemas a la etapa que atraviesa: "Está desconectada y alejada de todo por prescripción médica. El estrés afecta a sus pulmones y tanto su doctor de cabecera como su psicólogo y su abogado le han recomendado no aparecer ni responder llamadas. Se conecta unos pocos minutos al día para hablar con sus hijos y nada más", han asegurado en 'Y ahora Sonsoles'. Lo cierto es que la mexicana no se ha ido de San Sebastián. Permanece en la ciudad, tal y como han avanzado en 'Vamos a ver' este lunes. Eso sí, sigue sin contestar llamadas o a mensajes si no es estrictamente necesario.

Estos consejos por parte de personas de su círculo la han llevado a tomarse un tiempo de reflexión. Ella misma ha confesado que "está destrozada". "Perdóname, pero de verdad que no puedo hablar. Estoy destrozada", ha confesado la ex de Cayetano Martínez de Irujo a 'Vanitatis'. Confirma que se ha visto sobrepasada y es que sus fotos con Federico de Dinamarca han desatado rumores y generado multitud de comentarios. Mensajes que no han entrado a confirmar o desmentir. Queda esperar para saber si localizan nuevamente a Genoveva Casanova, que se ha convertido sin quererlo en la gran protagonista de la crónica rosa.