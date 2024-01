La esperada reaparición de Genoveva Casanova tras su escándalo con Federico de Dinamarca

Después de haber permanecido dos meses alejada del foco mediático, Genoveva Casanova vuelve a la carga. Lo hace de la mano de ‘MasterChef Junior 10’, programa que celebra esta misma noche su esperada final y que la acoge con los brazos abiertos pese a haber sido la primera expulsada de la edición ‘Celebrity’.

En apenas unas horas, Genoveva Casanova se convertirá en una de las comensales de la penúltima prueba previa al duelo final, pero no lo hará sola. Álvaro Muñoz Escassi, Laura Londoño, Tania Llasera, Jesulín de Ubrique, Lorena Castell, Palito Dominguín, Miki Nadal, Raquel Meroño y Saúl Craviotto han sido algunos de los antiguos aspirantes a cocineros escogidos por el programa de Televisión Española en una cita muy importante.

Todos ellos tendrán que desplazarse hasta el restaurante del chef Alejandro Serrano en Miranda de Ebro, Burgos, para ver ‘desde la barrera’ una prueba de exteriores en la que los niños pondrán toda la carne en el asador. Aunque, en lo que al interés mediático se refiere, todo apunta a que las miradas estarán puestas en la ex de Cayetano Martínez de Irujo y en todos y cada uno de sus movimientos tras su escándalo con Federico de Dinamarca.

Cabe destacar que esta será la primera vez en la que Genoveva aparezca en televisión tras salir a la luz sus polémicas imágenes con el futuro Rey danés. En las instantáneas, ambos paseaban por las calles de Madrid probablemente sin llegar a imaginar lo que esto supondría tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Desde ese momento, la mexicana prefirió mantenerse alejada de todo aquello relacionado con la prensa hasta esperar a que las aguas volvieran a su cauce y el tema pasara a un segundo plano.

Genoveva Casanova vuelve a la televisión de la mano de 'MasterChef'

Ahora que el nombre del Príncipe Federico ha vuelto a sonar con fuerza tras la abdicación en él de la Reina Margarita, Casanova ha optado por dejar atrás su retiro mediático. Lejos de protagonizar una entrevista o de centrarse en el asunto que indudablemente ha marcado su 2023, Genoveva aparece de nuevo en pantalla. En esta ocasión lo hace en virtud de invitada al programa del que fue eliminada el pasado mes de septiembre.

Por aquel entonces, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz consideraron que la mexicana no había acertado con la cantidad de picante que había agregado a su propuesta de ceviche: “Sabía que tenía mucha tolerancia al chile y que iba a ser un problema (…) Mis hijos comen igual que yo. Ha sido un gran error. De ahora en adelante el chile lo pondré a parte. Mi experiencia aquí fue preciosa. Estoy feliz. Claro que me emociono porque no los voy a ver más pero es que los he cogido cariño muy fácil. Es durísimo. Todo es desconcertante y nada es lo que piensas. Me llevo un montón de amigos”, aseguraba en su despedida del talent culinario de la cadena pública.