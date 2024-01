Genoveva Casanova y su significativa reaparición en las redes: "Quiero romper todas las reglas que existen"

Genoveva Casanova (48 años) sigue siendo la protagonista involuntaria de una historia sin zanjar. Y es que, a pesar del beso en el que se fundieron Federico de Dinamarca (55 años) y su esposa Mary (51 años), hay quien sigue queriendo saber el veredicto de la mexicana. Mientras la prensa extranjera ha dado su opinión sobre cómo de espontáneo o planificado les resultó este gesto en el matrimonio, Genoveva ha salido de su refugio. Tras varias semanas en silencio ha reaparecido en sus redes sociales y lo ha hecho justo un día después de la proclamación de Federico como nuevo rey del país escandinavo. Eso sí, no ha sido para dar like a una publicación, sino para compartir un poderoso texto que no ha dejado indiferente a nadie. La reflexión con la que se ve identificada podría adelantar sus próximos planes, tal y como refleja la frase que transcribimos a continuación: "Quiero romper todas las reglas que existen".

Genoveva Casanova comparte un texto muy sorprendente en una fecha muy señalada

Tras el beso de película Genoveva Casanova ha querido dar un paso al frente y lo ha hecho consciente de la repercusión que iban a tener sus palabras. No ha sido un gesto al azar, sino meditado y pensado. La ex de Cayetano Martínez de Irujo ha compartido su primera reacción solo unas horas después de que Federico y Mary se besaran en el balcón del palacio de Christiansborg. Un llamativo movimiento que ha copado titulares y que de forma inevitable nos hace pensar en la amistad formada por Genoveva y Federico, un vínculo desconocido que vio la luz el pasado mes de noviembre.

A pesar de que Genoveva Casanova no se ha pronunciado directamente sobre la nueva vida de Federico, ha posteado un texto en el que deja claro que sigue teniendo ganas de comerse el mundo. Aunque decidiera poner distancia y desaparecer para capear el escándalo, siempre ha tenido claro que su vida seguirá. Que cuando todo se tranquilice retomará su día a día y podrá dejar a un lado la polémica que ahora va implícita a su nombre. No solo en España, donde se ha convertido en el centro de atención, sino también fuera de nuestras fronteras, donde su nombre y su fotografía ha revolucionado varios diarios.

"Quiero una gran vida. Quiero experimentarlo todo. Quiero romper todas las reglas que existen. Dicen que la ambición tal vez sea un rasgo poco atractivo en una mujer, ¿pero sabes qué es realmente poco atractivo? Esperar a que pase algo. Mirar por la ventana pensando que la vida que deberías vivir está ahí fuera, en alguna parte. No estar dispuesto a abrir la puerta e ir a buscarlo, incluso si alguien te dice que no puedes", dice el vídeo que tanto ha gustado a Genoveva como para compartirlo en stories.