Preocupación por el estado de salud de Genoveva Casanova: "Le están haciendo pruebas"

Genoveva Casanova no se deja ver, aunque su reparación parece ser inminente. Lleva cerca de 100 días desaparecida del foco público y con su vida paralizada desde que salieran a la luz las fotos de su cita con Federico de Dinamarca. La mexicana vivió la coronación del nuevo rey desde México, rodeada de sus seres queridos y, en especial, de sus padres. No están siendo momentos fáciles para ella. Ni siquiera el inicio del nuevo año ha rebajado el interés mediático que suscita. Mientras el monarca danés ha dejado atrás cualquier vestigio del escándalo, la situación de la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo es muy diferente. La preocupación entre su círculo más cercano crece por momentos.

"El agobio" de Genoveva Casanova que está haciendo mella en su salud

"Están preocupados porque está muy delicada de salud. Están preocupados, se está haciendo pruebas", han señalado desde el programa de 'Espejo Público'. Genoveva Casanova no levanta cabeza, a pesar de que ya han pasado varios meses desde que salieran a la luz las imágenes de su cita secreta con el hijo de Margarita II. Una situación que sus más allegados no se toman a la ligera. Tampoco ella. Recordemos que la socialité sufrió una embolia pulmonar el pasado verano que la mantuvo durante varias semanas ingresada de urgencias. El temor es que pueda recaer y que su salud se resienta.

Susanna Griso, por su parte, ha desvelado que la mexicana está muy agobiada y no entiende la repercusión tan grande que continúa teniendo su encuentro con Federico. "A mi lo que me contó el entorno es que ella paseaba por Madrid con él sin reparo porque era un amigo. Si hubiese pensado que hubiese tenido esa repercusión no lo habría hecho", indicaba en el formato de Antena3 que presenta. Sus palabras contrastan con las últimas informaciones que han surgido sobre la relación más allá de la amistad que mantenía la pareja. "La relación entre Genoveva y Federico es de hace un año. Era una amistad mucho más profunda. Federico estaba enamorado de Genoveva y sigue enamorado. No era un tonteo. Genoveva no es de tonteos", indicaban desde 'TardeAR'.

La enigmática reaparición de Genoveva Casanova un día después de la coronación de su amigo

Desde hace varios meses, poco o nada se sabe de la exconcursante de 'Masterchef Celebrity' que ha optado por desaparecer de la escena pública. Federico X, por su parte, ha continuado con sus compromisos profesionales y personales hasta el punto de ser proclamado rey de Dinamarca. La abdicación de Margarita II le ha puesto al frente de la casa real danesa, con su inseparable Mary de Dinamarca a su lado. De hecho, ambos protagonizaron un sonado beso en el palacio de Christianborg durante la importante cita con el que parecían zanjar cualquier rumor de crisis entre ellos.

Un día después de la coronación, Genoveva Casanova reaparecía en redes sociales con un enigmático vídeo que incluía una llamativa reflexión. "Quiero una gran vida. Quiero experimentarlo todo. Quiero romper todas las reglas que existen. Dicen que la ambición tal vez sea un rasgo poco atractivo en una mujer. ¿Pero sabes qué es realmente poco atractivo? Esperar a que pase algo. Mirar por la ventana pensando que la vida que deberías vivir está ahí fuera, en alguna parte. No estar dispuesto a abrir la puerta e ir a buscarlo. Incluso si alguien te dice que no puedes", sentenciaba. Solo ella sabe si la intención de citato vídeo o si iba dirigido a un destinatario con nombre y apellido.