Así mantiene Genoveva Casanova su elevado tren de vida a pesar de su escaso patrimonio

Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova se conocieron en una cacería muy exclusiva. Encuentros, según Alessandro Lequio, "para señores" y que muy pocos se pueden permitir. Esto nos lleva hacernos otra pregunta: ¿cuál es su fuente de ingresos y su patrimonio en la actualidad? Aunque para muchos esta cuestión no tenía respuesta, se ha descubierto su verdadera situación económica. Aunque no tiene bienes a su nombre en la actualidad y sus empresas no registran ninguna actividad, la mexicana vive en un espectacular apartamento que está situado muy cerca del parque El Retiro, una de las mejores zonas de Madrid. Fue allí precisamente donde ella y el heredero al trono danés pasaron largas horas. Días después del escándalo se destapan algunos detalles, entre otros, cómo se apaña Genoveva Casanova en lo que respecta a sus gastos.

La fuente de ingresos de Genoveva Casanova

La que fuera esposa de Cayetano Martínez de Irujo vive en un lujoso piso, cuyo alquiler supone los 3.000 euros mensuales. Una cantidad que, por cierto, abona el padre de sus hijos, según 'Lecturas'. Esto deja ver su alto nivel de vida, al igual que sucede con el hecho de que acuda a cacerías por las que hay que pagar previamente unos 100.000 euros. Se rodea de la jet set, de casas reales y de amigos con un nivel adquisitivo muy amplio, siguiendo a muchos de ellos sus pasos y compartiendo tiempo y espacio. Actualmente, además, tiene dos empresas a su nombre, pero ambas no parecen tener actividad. Solo llama la atención que 'Flor y Canto SL', la cual está centrada en la explotación de películas cinematográficas y obras de teatro, tiene un patrimonio de 334.000 euros. No obstante, en ella aparece únicamente como socia, pero ¿qué otros proyectos tiene a su espalda?

Ahora se encarga de la gestión del Palacio de Arbaizenea en San Sebastián, ciudad del País Vasco en la que se ha refugiado del vendaval. Aunque la propiedad pertenece a su exmarido, ambos se llevan bien, lo que provoca que puedan seguir trabajando mano a mano. Por otro lado, ha sido directora de proyectos y relaciones institucionales de la Fundación Casa de Alba, entre otros trabajos, aunque no todos han perdurado en el tiempo. Genoveva Casanova ha probado suerte también en diferentes programas como 'Mask singer: adivina quién canta' o en 'Masterchef Celebrity', talent culinario en el que fue la primera expulsada.

Fue hace unos días cuando Genoveva Casanova se convirtió en la absoluta protagonista de la crónica social. Aunque negó a la revista SEMANA que hubiera un vínculo amoroso con Federico de Dinamarca, no pudo evitar que el escándalo traspasara fronteras. La prensa danesa se refirió a ambos hablando incluso de "adulterio", lo que llevó a que todas las miradas se posaran también en Mary de Dinamarca. En este medio te hemos contado cómo ha sido su fugaz y última reaparición y todos los gestos que han ido copando titulares desde que se conociera la amistad de ambos.

El entorno de Genoveva Casanova habló hace unos días a través de Susanna Griso y explicó que había hecho un pacto con Federico de Dinamarca. "Tienen amigos en común. Me cuentan que si ella hubiese querido una relación con esta persona se hubieran tomado medidas. Una vez salen estas imágenes dijeron que no había que alimentar y que no iban a hablar ninguno de los dos. No va a conceder ninguna entrevista, ni se va a lucrar. Anímicamente también dice que está pasando por un momento muy complicado", dijo la presentadora de 'Espejo Público'. Ella estaba sobrepasada y quiso poner tierra de por medio viajando justo el día de su 47 cumpleaños. A pesar de que muy pocos sabían cuál era su paradero, días más tarde se ha descubierto que no voló fuera de España. Tan solo fue a su refugio, el lugar que tanta calma le da.