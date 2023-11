Genoveva Casanova, en paradero desconocido: apaga su teléfono y huye de Madrid

Horas después de que Genoveva Casanova respondiera a SEMANA sobre sus fotos con Federico de Dinamarca en exclusiva, la ex de Cayetano Martínez de Irujo ha tomado una drástica decisión. La mexicana, quien ahora está en el ojo del huracán, quiere desmentir cualquier tipo de vínculo amoroso con el príncipe heredero: "Es falso. No hay relación amorosa". Una tajante forma con la que se pretende desvincular de la polémica, no siendo este su único movimiento. Y es que ha hecho las maletas para escapar del vendaval que ahora mismo le azota en Madrid, de hecho, ha viajado fuera de la capital para celebrar su 47 cumpleaños. La ex concursante de 'MasterChef Celebrity' no ha revelado el lugar exacto en el que se aislará y para que nadie pueda localizarla incluso ha apagado su teléfono. No quiere recibir llamadas, tampoco dar más explicaciones al respecto.

Genoveva Casanova abandona Madrid en su 47 cumpleaños

Genoveva Casanova, quien sabía de la existencia de estas fotografías desde hace días, ha organizado su nueva vuelta el sol fuera de Madrid. Quiere paz y tranquilidad y, por ello, ha optado por abandonar durante unos días su fantástico piso del barrio de los Jerónimos. Ella está acostumbrada a pasear a su perro cuando le plazca, pero la presencia de los periodistas y cámaras podía impedirlo. Por esa razón se ha alejado hasta nuevo aviso, tal y como cuenta 'Vanitatis' en primicia. No le está resultando fácil lidiar con una situación así, mucho menos en un día importante para ella como es el día de su cumpleaños.

El comunicado de la Casa Real Danesa tras las fotos de Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca

Tal ha sido el escándalo que incluso la Casa Real de Dinamarca ha emitido un comunicado para pronunciarse tras la publicación de las imágenes de Federico y Genoveva Casanova en Lecturas. Eso sí, no ha querido ni confirmar ni desmentir qué amistad les une, tampoco entrar a valorar qué podría suceder con el matrimonio de Federico y Mary de Dinamarca, quienes llevan casados 19 años. "Mantenemos una política desde hace años de no comentar ni confirmar cualquier detalle relacionado con asuntos privados. Además, nos gustaría enfatizar nuestro compromiso de respetar la privacidad de los miembros de la Familia Real, incluido el Príncipe Heredero", decían en este escrito que de forma inevitable copaba titulares.

Mientras Genoveva Casanova está en paradero desconocido, al príncipe Federico no le ha quedado más remedio que dar la cara. Ha tenido que cumplir con sus compromisos profesionales y seguir con sus quehaceres de la Corona. Intentando aparentar absoluta normal y sonriendo a las cámaras, tanto él como su esposa daban la sensación de tranquilidad y sosiego. Pero, ¿cuál es la secuencia que tanto ruido ha hecho en las últimas horas. "Fueron 12 horas juntos, muy íntimas, muy juntos y haciendo cosas que solo dos personas que se conocen bien hacen juntos (…) En la secuencia queda registrado un paseo por El Retiro. Posteriormente, se dirigen a la casa de Genoveva y unas dos horas después salen juntos vestidos con otra ropa (…) Se marcharon a la una de la noche y se dirigen, de nuevo, a la casa de Genoveva. Entran y la siguiente secuencia de fotos es de Federico de Dinamarca saliendo a las 8:30 de la mañana con una ‘maletita’ con destino al aeropuerto", han explicado en 'TardeAR'. Las imágenes fueron tomadas a finales del mes octubre, lo que deja ver que son recientes.