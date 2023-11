La otra 'cita' de Genoveva Casanova que dinamitó su amistad con Paloma Cueva

Genoveva Casanova continúa recluida en el Palacio de Arbaizenea (hasta donde se sabe), propiedad de su exmarido, Cayetano Martínez de Irujo. Es la mujer del momento, pero ella ha preferido mantenerse alejada de la escena pública a la espera de que la tormenta mediática por sus fotos con Federico de Dinamarca amaine. Él, por su parte, ya hace vida "normal" y atiende su agenda oficial como si la cosa no fuera con él. La mexicana no solo ha tenido que hacer frente a este escándalo prácticamente en solitario, sino que ha visto como varias de sus amigas le han dado la espalda en esta difícil situación. Ahora se ha desvelado otro encuentro 'secreto' que hace unos años protagonizó la 'socialité' y que, como ha sucedido ahora, se saldó con el fin de una amistad. La que mantenía con Paloma Cuevas.

Genoveva Casanova, de nuevo, en el punto de mira de sus amigas

La vida de Genoveva Casanova ha dado un vuelco de 180 grados desde que los medios se hicieran eco de su cita en Madrid con el heredero al trono danés. En Dinamarca, el escándalo ya ha adquirido un tinte político sin precedentes, aunque la Casa Real de Margarita II se mantiene firme en su decisión de proteger al futuro rey. Tras el último vídeo de Federico, la prensa danesa sigue cuestionando qué hacía deambulando solo y perdido por la capital española a las 8:30 de la mañana, sin escolta ni ninguna medida de seguridad. Más aún, con qué dinero se pagó la escapada de índole privada del heredero y por qué nadie informó de este viaje.

La mexicana, por su parte, no sabe cuándo podrá recuperar su rutina ni, tampoco, cómo hacerlo. No tiene un plan ni, visto lo visto, nadie que le aconseje sobre los 'tiempos perfectos' para normalizar su situación. Está más aislada que nunca. Como indicaron desde el programa de 'TardeAR', en estos momentos, solo tiene a sus hijos, que están fuera de España y a su exmarido, que se ha convertido en su apoyo incondicional. En cambio, su grupo de amigas y conocidas han optado por no estar a su lado cuando más lo necesita. Una experiencia que ya vivió hace unos años de la mano de Paloma Cuevas.

Los rumores de infidelidad que dinamitaron la relación de la mexicana y la cordobesa

Hubo un tiempo en el que Paloma Cuevas y Genoveva eran inseparables. La mexicana llegó a España con apenas 24 años para continuar su formación académica, como ella misma contó a revista SEMANA. Era la primera entrevista que ofrecía a un medio español, donde se abrió en canal sobre su intimidad. Comenzó, entonces, a desenvolverse en las altas esferas de la sociedad madrileña y es ahí donde conoció a Cayetano Martínez de Irujo, que acabaría convirtiéndose en su marido y padre de sus mellizos. La relación del hijo de la duquesa de Alba y Enrique Ponce fue clave para que la mexicana y Paloma Cuevas cultivaran una fuerte amistad. Era habitual ver a los cuatro de viaje o compartiendo cenas y eventos.

Aunque ninguna de las dos confirmó nunca el motivo, las dos mujeres se distanciaron de la noche a la mañana. Todo se precipitó después de un viaje de Genoveva y Enrique Ponce a Roma. El por aquel entonces marido de Paloma Cuevas y la mexicana acudieron juntos a la capital italiana para asistir a una exposición del colombiano Fernando Botero, amigo de ambos. Por aquel entonces, la mexicana ya estaba separada de Cayetano. Los rumores de infidelidad resonaron con fuerza, algo que ambos se encargaron de desmentir una y otra vez. Sea como fuere, desde entonces, la amistad entre las dos mujeres comenzó a enfriarse y dejó de ser habitual verlas juntas.

Luis Miguel: el otro nexo entre Genoveva y Paloma

La relación de Paloma Cuevas y Luis Miguel sigue viento en popa, a pesar de que pocos apostaban por este noviazgo en sus inicios. Nada más lejos de la realidad. El Sol de México está irreconocible desde que está con la andaluza. De hecho, se le vio especialmente emocionado durante uno de sus últimos conciertos, incapaz de contener las lágrimas, algo que no es usual en él. Antes de compartir su vida con la diseñadora, al artista también se le relacionó con Genoveva Casanova. Aunque ella siempre lo negó, unas fotografías de ambos en Florencia fueron el detonante para que el rumor pasara a otro nivel. La propia duquesa de Alba confirmó la relación en 2009, a pesar de la negativa de su exnuera de confirmar el idilio.