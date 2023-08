La ex de Cayetano Martínez de Irujo ha retomado su rutina en el gimnasio con una sonrisa y un divertido selfie.

El último mes ha estado repleto de cambios en la vida de Genoveva Casanova. Fue el pasado 20 de julio cuando la que fuera esposa de Cayetano Martínez de Irujo sufrió una embolia pulmonar por la que tuvo que permanecer ingresada durante ocho días en el hospital. Un durísimo e inesperado varapalo tanto para ella como para sus seres queridos por el que la mexicana tuvo que dar un giro de 180 grados a sus hábitos para adoptar otros mucho más saludables que garantizaran su bienestar. A esto se suma la rehabilitación a la que tiene que acudir de forma seguida y la cual le ha permitido volver al gimnasio.

Así lo ha confirmado ella misma a través de su cuenta de Instagram. Ataviada con ropa de deporte, auriculares inalámbricos y una sonrisa de oreja a oreja, Genoveva Casanova ha compartido con sus seguidores un divertido selfie haciendo deporte: “Dando pasos en mi rehabilitación! Ya me dieron permiso de volver a mi gimnasio @laperladonosti a hacer algunos ejercicios muy suaves… Así que ahí vamos!! 🙏🏻🙏🏻💪🏻💪🏻 #agradecida”, escribía en sus redes sociales, visiblemente animada por los pasos agigantados que está dando en su evolución física.

Como no podía ser de otra manera, han sido muchos los seguidores y rostros conocidos que han apoyado este nuevo paso al frente de la filósofa. Entre ellos los de Nuria Roca, Patricia Cerezo y Fabiola Martínez, que se han alegrado enormemente de ver contenta a Genoveva y de que poco a poco pueda ir retomando su rutina.

El giro de 180 grados en los hábitos de Genoveva Casanova

Desde que sufrió este complicado susto en su salud, no cabe duda de que Casanova ha comenzado a valorar más algunas cosas de su vida. Algo que ella misma confirmaba a comienzos del mes de agosto mientras publicaba una imagen desde el hospital y otra paseando por El Retiro: “No puedo expresar lo agradecida que estoy por tener la oportunidad de seguir aquí y de disfrutar de mis seres queridos un tiempo más. 🙏🏻🙏🏻 (…) Ha sido un buen recordatorio de la importancia de enfocar la vida en hacer felices a la gente que nos quiere. Eso es lo único importante en esta vida! No debemos desperdiciar ni un día! CADA UNO es un regalo. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻”, reflejaba.

Además, la propia protagonista ha hecho de sus redes sociales su principal diario personal a la hora de hablar sobre todo lo que ha tenido que afrontar en apenas unos días: “COVID o no… (no estamos seguros de que esa haya sido la causa) he comprobado lo importante que es hacerse una analítica profunda y ver cómo estamos, por si las dudas… Así podemos prevenir problemas importantes. En mi caso habrían sido los Dimeros D, que reflejan la coagulación de la sangre. También he comprobado la importancia de llevar una vida sana, con una buena alimentación y ejercicio. Créanme. SI hace la diferencia”, confesaba, con unas palabras repletas de significado.

Y es que, Genoveva comenzó a notar que algo no iba bien cuando empezó a sufrir fuertes dolores de espalda, los cuales achacó a una contractura muscular, tal y como aseguraron en ¡Hola!. Pero cuatro días después, el dolor fue in crescendo y la ex el duque de Arjona acudió a urgencias, donde el equipo médico determinó que había que ingresarla de inmediato.

1 de 3 Genoveva Casanova ha vuelto al gimnasio 2 de 3 Después de haber sufrido una embolia pulmonar, la filósofa ha hecho rehabilitación 3 de 3 Ahora presume de tener una vida mucho más saludable