Genoveva Casanova habla de la "pesadilla" que vivió por la embolia pulmonar

Genoveva Casanova ha estado ingresada durante más de una semana a causa de una embolia pulmonar. Sufrió un infarto en su pulmón y posteriormente un derrame, cuyas consecuencias podrían haber sido mortales. Ahora ella ha concedido sus primeras declaraciones, palabras en las que relata su pesadilla y donde da, además, con la posible causa de su estado de salud. "Le puede ocurrir a cualquiera", ha comenzado diciendo la ex de Cayetano Martínez de Irujo. De momento, los médicos no descartan la posibilidad de que haya sido una secuela del covid, enfermedad de la que se contagió y que había dejado atrás. Pero, ¿cuáles fueron los síntomas que le alertaron de que algo no marchaba bien? Al parecer, padeció dolores fuertes en su espalda, pero ella los atribuyó a una mala postura de Yoga. Nada más lejos de la realidad.

Genoveva Casanova tenía unos dolores insoportables

No le dio importancia a estos dolores y viajó a Londres para la graduación de su hija, siendo a su vuelta cuando el dolor se convirtió en insoportable. Entonces, fue a urgencias y comenzó un infierno para ella, pues incluso su corazón se había visto dañado. "Entró en una especie de pesadilla, tuvo la suerte de tener una doctora en urgencias que intuye que puede ser una embolia pulmonar y le inyecta heparina. Tiene suerte, lo está superando, es joven, sana y va a vivir de por vida con una medicación crónica, pero que puede evitar que le vuelva a ocurrir", ha comentado Patricia Cerezo tras ponerse en contacto con Genoveva Casanova. Ahora está fuerte y con ganas de salir adelante, a pesar del grandísimo susto sufrido.

La mexicana reaparecía este miércoles, justo el día en el que saltaba a los medios la noticia de este problema de salud. Aunque no quiso dar declaraciones, se mostró muy seria y es que ha sido un grandísimo impacto. Recibió el alta el pasado 28 de julio tras ocho días ingresada, un momento que estaba deseando que llegara. Quería regresar a casa, aunque eso implicara continuar con una medicación que le acompañará de por vida. Ahora se está recuperando e intentando dejar atrás el momento en el que se determinó su ingreso de urgencia. Con dificultades para hablar y respirar, quiere retomar su normalidad poco a poco y sin ninguna prisa.

Qué es una embolia pulmonar

Una embolia pulmonar se produce cuando un coágulo de sangre se atasca en una arteria pulmonar y bloquea el flujo de sangre hacia una parte del pulmón. Si bien suele comenzar en las piernas, terminan alojándose en los pulmones, algo que le terminó sucediendo a Genoveva Casanova.