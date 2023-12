Genoveva Casanova habla del amor y el desamor: su entrevista más sincera

Genoveva Casanova ha reaparecido este viernes en sus redes sociales para anunciar la emisión de su entrevista más sincera. Este viernes, La 2 ha emitido la entrevista que la mexicana ofreció hace tiempo al programa 'Plano general' donde abre las puertas de su corazón para hablar del amor y del desamor, antes de que saliera a la luz su especial amistad con el príncipe Federico de Dinamarca.

Desaparecida del mapa desde que salieran sus fotos junto a Federico de Dinamarca, La 2 ha recuperado este viernes una íntima entrevista que Genoveva Casanova ofreció al programa 'Plano general' antes de convertirse en el centro del foco mediático a raíz de la publicación de estas imágenes. Una entrevista en la que se ha mostrado más sincera que nunca con respecto a cómo es Genoveva Casanova en la intimidad, sus gustos, aficiones, su familia... Además de hablar del amor y el desamor, que ha vivido a lo largo de su vida.

Ella misma se ha definido como una mujer "incansable de la vida y hambrienta de aprender". Genoveva ha confesado que la seducción no tiene género, que "el sexo no está sobrevalorado". Y que "la mayor derrota que ha tenido en la vida ha sido su divorcio", refiriéndose a su ex marido, Cayetano Martínez de Irujo.

"Mi mayor defecto es que soy caótica y mi mayor virtud es que tengo hambre de aprender", ha reconocido al presentador, además de confesar que su mayor sueño es hacer un orfanato en la India. Con respecto al desamor, y cómo se enfrenta a las situaciones difíciles, afirmaba que no huye de las dificultades y que intenta enfrentarlas de cara - algo que parece estar costándole ahora -. "Fui budista durante mucho tiempo y aprendí muchas cosas, entre ellas es que el sufrimiento no se debe de evitar. No hay que esquivarlo sino que tienes que sentarte y vivirlo. He sufrido, gracias a Dios sí he sufrido", explica.

Geneva Casanova: "Cuanto más alto vuelvas más duele la caída"

Muy sincera, Genoveva se define como una mujer que "ama a tumba abierta" pero no sabe si a día de hoy todavía cuenta con esa capacidad. "Cuanto más alto vuelvas más duele la caída. Pero la experiencia de volar alto ya no te la quita nadie y vale la pena la caída. El golpe que te das después pues...", confiesa. En otro momento de la entrevista, Genoveva afirma que, en el "rincón de su alma" lo único que habita son sus hijos, Amina y Luis.

También ha tenido unas bonitas palabras para la duquesa de Alba, a la que considera como una segunda madre porque la cuidó y la enseñó muchas cosas de la vida. "Éramos muy parecidas en muchas cosas. Compartíamos el amor por el arte, compartíamos la vocación humanitaria. Era muy graciosa y pasamos mucho tiempo juntas, con mis hijos y también teníamos muchos intereses comunes", explica Genoveva con respecto al motivo de la excelente relación que siempre tuvo con su suegra. "Para mí fue una segunda madre, porque yo era muy jovencita. Me formó mucho, me enseñó mucho, con mucho amor y con mucha disciplina, también... no creas que era muy fácil", añade, con humor.

Finalmente, al recordar a la duquesa de Alba, quiso rememorar una simpática anécdota que vivieron juntas el día de su boda con Alfonso Díez. "Una anécdota buenísima fue el día de su boda, cuando bajó a la capilla - en el Palacio de Dueñas- antes que Alfonso", expresaba entre risas la mexicana. "Entonces el cura Ignacio le dijo 'Pero Cayetana es que todavía no bajó el novio' y ella le dijo 'No importa, yo aquí le espero'", añadía recordando esta anécdota con humor.