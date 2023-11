Genoveva Casanova fulmina su post más polémico: ¿qué ha pasado?

Genoveva Casanova desde su refugio está pendiente de todo lo que se dice de ella. Lo demostraba ahora al descubrir el alcance que está teniendo una de sus publicaciones en Trujillo (Cáceres). Se trata de un post en el que ella se declaraba enamorada y en el que dejaba ver su lado más romántico, eso sí, sin mencionar al destinatario. Una publicación que no solo han rescatado en la prensa danesa, sino también en España. Consciente del ruido, la mexicana ha decidido fulminarla a media mañana durante este jueves.

Genoveva Casanova ha borrado un llamativo texto de sus redes sociales

La ex de Cayetano Martínez de Irujo ha eliminado de su cuenta de Instagram la fotografía en la que posaba en un castillo y en el que posteaba unas palabras muy especiales. Frases que lanzaban una gran pregunta que por supuesto no ha sido respondida por ninguno de los protagonistas. ¿Acaso ya estaba presente en su vida Federico de Dinamarca?

El heredero al trono y Genoveva Casanova se conocieron hace algún tiempo en una cacería muy exclusiva. Pero no se sabe la fecha exacta. Lo que sí se sabe es que el post que acaba de borrar ella es del año 2021, una imagen que ha desaparecido de su perfil y del que ya no queda ni rastro. Muchos se cuestionan el motivo por el que lo ha hecho y es que ella en todo momento ha negado que le uniera al hijo de Margarita de Dinamarca algo más que una simple amistad.

Genoveva Casanova continúa en el palacio de San Sebastián al que huyó en el día de su cumpleaños. No dudó ni un momento e hizo las maletas para capear desde allí el temporal y es que sabía a la perfección que se convertiría en una de las mujeres más buscadas. Semanas después de publicarse sus fotografías junto a Federico en Madrid, la ex del conde de Salvatierra sigue copando titulares dentro y fuera de nuestras fronteras cada día.

En la revista SEMANA te hemos contado qué decía Genoveva Casanova en este post cargado de sentimientos. "¿Por qué te quiero? Me preguntas… Y si trato de definirlo con palabras, ¿se acercaría en algo a esas noches de sudor y hambre, a la angustia de tu ausencia, al cuchillo que me atraviesa en cada beso? ¿Puedo de alguna manera hacerte tocar todo el vacío al que me arrojo cada vez que te miro a los ojos? ¿O explicar cómo mi cuerpo se desvanece y se disuelve en tu boca y en tu aliento? ¿Por qué te quiero? Te amo porque sin ti no hay amor", acertaba a decir.