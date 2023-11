Genoveva Casanova se recluyó en el palacio de Arbaizenea hace días. La propiedad de su ex, Cayetano Martínez de Irujo, es para ella un refugio, el lugar perfecto para capear el temporal desde que vieran la luz sus fotos con Federico de Dinamarca. Desde que llegó se negó a hacer declaraciones sobre su amistad, de hecho, se ha pasado días sin coger el teléfono. Tampoco contestaba mensajes de WhatsApp, lo que dejaba claro cuál era su deseo. Desaparecer unos días, que le tragara la tierra y que todo quedara en el olvido. Un duro momento al que ha hecho frente en el País Vasco, cuyo destino conocían muy pocas personas: solo sus hijos y el padre de ellos. Poco más. Ahora ha querido desvelar cómo enfrenta este tsunami que está en boca de todos, siendo en Dinamarca o España donde mayor ruido ha hecho este vínculo de Genoveva Casanova y el heredero al trono danés.

Primeras palabras de Genoveva Casanova desde su refugio

La mexicana antes de cumplir 47 años puso tierra de por medio, aunque eso no implica que fuera ajena a todo lo que se estaba diciendo. Tales fueron las críticas que incluso desactivó los comentarios de sus redes sociales, una forma de blindarse que todavía sigue presente en su cuenta. Solo se le ha visto haciendo gestiones en los alrededores o paseando a sus perros, momentos en los que ha podido respirar aire fresco y en los que se le ha visto triste. Consciente quizás de que su paradero había llegado a otros oídos, de nuevo, se decía que había hecho las maletas y había viajado, aunque esta vez fuera de España. Se planteaba que estaba en Londres, donde se decía que había viajado a principios de esta semana al medio día. Horas después de este rumor se volvía a hacer hincapié en que Genoveva no había salido del país.

Pero, ¿cuáles son sus nuevas declaraciones? Genoveva Casanova ha respondido a la gran duda, revelando cómo se siente y agradeciendo el interés mostrado. "Perdóname, pero de verdad que no puedo hablar. Estoy destrozada", dice a 'Vanitatis'. Prefiere no desvelar cuánto tiempo estará fuera, una idea que ella misma desconoce. Confirma que se ha visto sobrepasada y es que sus fotos con Federico de Dinamarca han desatado rumores y generado multitud de comentarios. Mensajes que no han entrado a confirmar o desmentir y que sus médicos creen que podría afectar su salud. Tanto es así que ha huido del país por prescripción médica, intentando dejar atrás la bomba que está sonando dentro y fuera de nuestras fronteras.

El nombre de Genoveva Casanova está siendo uno de los nombres más buscados en los últimos días. Prueba del interés que despierta que su entorno esté preocupado por las informaciones que están llegando sobre ella a las redacciones. Mientras tanto la prensa danesa valora qué publicar o no sobre ella, datos delicados que, probablemente, no caigan en saco roto.

El entorno de la mexicana, muy preocupado

Entre tanto, el entorno de Genoveva permanece muy preocupado por cómo pueda afectarle estar situada en el ojo del huracán no solo en España, sino en toda Europa. Aunque la mexicana permanece en paradero desconocido, está pendiente al revuelo que ha generado su amistad con el Príncipe Federico y mantiene el contacto con su entorno más próximo. Pero este entorno está preocupado por ella y por las informaciones delicadas que puedan salir a la luz y colocarla en un mal lugar e incluso dañar su reputación.

A los allegados a la ex de Cayetano Martínez de Irujo les preocupa que la presión mediática y las informaciones que están apareciendo puedan afectarle a su estado de salud, que hace tan solo unos meses pendía de un hilo a consecuencia de una embolia pulmonar. El pasado 28 de julio, la actriz abandonaba el hospital tras haber permanecido ingresada durante ocho días por sufrir un infarto pulmonar y un derrame. Dos sustos de los que se percató cuando empezó a experimentar fuertes dolores de espalda que no cesaban con el paso de los días.

Por suerte, la situación no fue a mayores y, una semana después, Genoveva pudo volver a casa y retomar poco a poco su rutina habitual, aunque incorporando a ella una vida más sana, con buena alimentación, ejercicio y sin sobresaltos. Pero lo cierto es que esto último estaría siendo más complicado dadas sus instantáneas con el heredero al trono danés.