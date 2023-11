La prensa danesa califica de "adulterio" la relación de Federico de Dinamarca con Genoveva Casanova

Genoveva Casanova ha huido de Madrid en pleno escándalo tras sus fotos con Federico de Dinamarca, sin embargo, a él su agenda oficial le obliga a reaparecer. De hecho, tiene varios actos con los Reyes Felipe y Letizia, a quienes no les queda más remedio que hacer de tripas corazón. Unas imágenes inmortalizadas en la capital y que han traspasado fronteras. Tal y como hemos analizado en la revista SEMANA en algunos medios de la prensa danesa se han hecho eco de la noticia, aunque no todos del mismo modo. Mientras algunos diarios han preferido no dar pábulo, hay quien sí se ha querido mojar y reparar en la cronología de los hechos, entre otros 'Ekstra Bladet', 'B.T.' o 'Avisen.dk', donde no solo hablan del Príncipe Heredero, sino también de Genoveva Casanova, la ex de Cayetano Martínez de Irujo que hasta hace unas horas allí era una gran desconocida.

La cobertura sobre el escándalo de las fotos de Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca en Dinamarca

Comencemos por 'B.T.' donde titulan que "medios españoles vinculan al príncipe Federico con una mujer mexicana". Un texto en el que nombran a Genoveva Casanova y donde se detienen en las primeras declaraciones en las que ella niega rotundamente cualquier relación sentimental con él. En el artículo incluyen una fotografía de ella, mencionan que ella ha advertido con medidas legales y añaden el comunicado de la Casa Real Danesa, donde se desmarcan de los asuntos privados de la Familia Real. Nada que ver con el enfoque de 'Ekstra Bladet', donde titulan directamente por "nada oficial", una frase que acompañan de una instantánea en la que Federico se frota las manos y donde además hacen hincapié en que él "no tenía asuntos oficiales en Madrid cuando se reunió con Genoveva Casanova". "No hay nada en su calendario que indique que tuviera que hacer algo oficial en Madrid. Es decir, ha sido puro placer o privado, si se quiere", apuntan. No siendo esta la única parte en la que se preguntan cuál fue el motivo de su viaje: "No está claro qué estaba haciendo Federico en la capital española hace exactamente dos semanas".

En la prensa extranjera hablan de "presunto adulterio"

Pero quien va un paso más allá. Hablamos de 'Avisen.dk', donde empiezan la noticia con un atrevido titular: "El Príncipe heredero Federico puede terminar en un caso de adulterio". Pocas líneas más tarde añaden la palabra "presunto" y narran los planes que Federico de Dinamarca hizo con Genoveva en su viaje a Madrid. También recogen el desmentido de la mexicana y las explicaciones que ha dado la Casa Real danesa justo cuando Letizia y Felipe se encuentran allí. Una visita que sin querer se ha visto empañada por las fotos que tanto ruido han hecho fuera y dentro de redes sociales.