Genoveva Casanova y el mensaje romántico de sus redes que en Dinamarca hace tanto ruido

Mensajes antiguos o nuevos. Ya da igual. Las redes sociales de Genoveva Casanova están siendo analizadas al detalle desde que se publicaran sus polémicas fotografías junto a Federico de Dinamarca. En ellas no hay ni rastro del heredero al trono, pero sí existen frases que podrían hablar de él. Nadie o casi lo sabe. Mientras que se descubren más detalles al respecto la prensa danesa ha reparado en un post del año 2021, una publicación muy romántica en la que quién sabe de quién podría estar hablando. Entonces de manera oficial estaba soltera, pero ¿qué decía este texto que ahora copa titulares fuera de nuestras fronteras?

Genoveva Casanova: su versión más romántica antes de sus fotos con Federico

Ahora, cuando no hay ni rastro de Genoveva Casanova, se rebusca en todas las pistas que ella dejó en los últimos meses. En concreto, en un post que ella acompañó de una imagen del castillo de Trujillo (Cáceres), desde donde posaba mirando al horizonte, unas imponentes vistas en las que no divisó el tsunami que llegaría a su vida. En él se pregunta el porqué de un amor desbordante, aunque prefiere no ponerle nombre y apellidos al destinatario de sus letras.

"¿Por qué te quiero? Me preguntas… Y si trato de definirlo con palabras, ¿se acercaría en algo a esas noches de sudor y hambre, a la angustia de tu ausencia, al cuchillo que me atraviesa en cada beso? ¿Puedo de alguna manera hacerte tocar todo el vacío al que me arrojo cada vez que te miro a los ojos? ¿O explicar cómo mi cuerpo se desvanece y se disuelve en tu boca y en tu aliento? ¿Por qué te quiero? Te amo porque sin ti no hay amor", escribía Genoveva entonces.

El post de Genoveva Casanova sobre el que hablan en la prensa danesa

Aunque es una incógnita cuándo comenzó la amistad de Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca, lo cierto es que en el país escandinavo son muchos los que todavía se lo preguntan. Desde su ruptura con José María Michavila no se le ha vuelto a conocer una pareja oficial, una parcela que tras sus fotos está copando titulares diariamente. Ella prefiere no entrar en detalles y se ha limitado a refugiarse en el Palacio de Arbaizenea en San Sebastián, el cual es propiedad de Cayetano Martínez de Irujo y el que ella gestiona a nivel profesional.

El que sí ha querido seguir con su agenda ha sido el hijo de la reina Margarita. El príncipe reaparecía estos días junto a su mujer, Mary de Dinamarca, pero apenas interactuaban entre ellos. Ella en especial estaba seria, trataba de mantener su compostura y procuraba no hacer evidente su enfado, pero una vez más dejaba claro que las cosas no están bien en palacio.

La última aparición de Federico de Dinamarca y Mary

Era estos días cuando volvía al presente el documento que le hizo firmar su marido, Federico de Dinamarca cuando ella estaba embarazada. Unas segundas capitulaciones en las que ella renunciaba por completo a una indemnización millonaria y en las que incluso rechazaba la compra de una vivienda a su gusto. Las condiciones tan desfavorables llegaron tras el divorcio del príncipe Joaquín, hermano de Federico, quien se enfrentó a un divorcio escandaloso que todos recuerdan.