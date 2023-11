Así se conocieron Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca: en una cacería carísima y "muy exclusiva"

La amistad de Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca ha sorprendido a muchos. Vistos en Madrid, lo cierto es que eran muy pocos sabían de su vínculo, pero ¿dónde se cruzaron sus caminos por primera vez? Al parecer coincidieron por primera vez en unas exclusivas cacerías que se organizan en Alemania y en Austria, eso sí, no son aptas para todos los bolsillos. Requieren un gran desembolso de sus participantes, dinero que habrían tenido que abonar ambos protagonistas, según ha explicado Susanna Griso. "La conexión viene de las cacerías, me he enterado en las últimas horas por el entorno de Genoveva", ha explicado la presentadora de 'Espejo Público'. Un mundo con el que el heredero al trono sí se ha visto relacionado públicamente, de hecho, la familia real danesa organiza todos los años una cacería con motivo del día de la Caza del Rey, donde demuestran su afición por esta actividad, siéndole indiferentes las críticas. Prueba de ello las incontables que fotografías que existen de él desempeñando este acto tan polémico.

Las cacerías en las que se han conocido Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca

Aunque ellos no han querido desvelar en qué lugar coincidieron, hay quien conoce el origen de su amistad. "Hay unas cacerías que para poder asistir a ellas tienes que pagar mucho dinero, y están todos los royals, los hijos de las grandes. Se organizan en Alemania y Austria. Son fines de semana, el presupuesto es como uno de tres meses de cualquiera... Y ahí se han conocido", ha dicho la catalana sobre Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova. Un círculo que suele ser exclusivo y a cuya cacería acudió la mexicana como invitada a través de unas amigas. "A Genoveva le gusta mucho, asiste con frecuencia y conoce a Federico. Ella asegura que son amigos, que Federico venía a una exposición en Madrid y ella se comprometió a enseñárselo", añade Susanna Griso.

Ambos se han convertido en los absolutos protagonistas de la actualidad, tanto que en la prensa danesa se han hecho eco de la noticia. En numerosos diarios se preguntan qué hacía Federico de Dinamarca en España, ya que no tenía ningún acto oficial para entonces, al igual que hay quien incluso va un paso más allá, hablando incluso de "presunto adulterio". Un bombazo sobre el que ellos siguen en silencio. Mientras Federico de Dinamarca continúa con su agenda, Genoveva ha huido de Madrid para celebrar su 47 cumpleaños. También ha limitado sus comentarios en redes sociales, evitando así las críticas que comenzó a recibir nada más salir sus imágenes junto al marido de Mary de Dinamarca.

Federico de Dinamarca, gran amante de la caza, a pesar de las críticas

A muchos ha llamado la atención que ambos hayan coincidido en un entorno así. No tanto por Federico de Dinamarca, quien incluso ha posado con sus hijos pequeños frente a cadáveres de ciervos y quien presume de sus presas, una imagen que inevitablemente genera controversias en la Red. "Yo maté al ciervo que está más lejos", dijo él en una ocasión en una cacería de Grib. Además, en el palacio de Rosenborg lucen, entre otros detalles, la cornamenta de 12 astas del ciervo que causó la muerte de Christian V, lo que deja ver el gusto por esta actividad en la que intentan abatir animales.

La última reaparición de Federico de Dinamarca y su esposa ante los medios

No les ha quedado más remedio que cumplir con los actos que tenían agendados con los Reyes Felipe y Letizia en el país escandinavo. Allí tuvieron que hacer de tripas corazón e intentar aparentar normalidad. No pudieron evitar, quién sabe si producto de los nervios, que Mary de Dinamarca jugueteara en varias ocasiones con su alianza, un detalle que los expertos piensan que no es baladí y que viene cargado de significado.