Genoveva Casanova ya conoce la fecha de su esperada reaparición: el motivo de peso de su 'vuelta' a casa

Genoveva Casanova es la mujer del momento pero poco o nada se sabe de ella. Tras desvelarse sus fotos con Federico de Dinamarca, la mexicana se ha blindado para no seguir alimentando el escándalo. Un movimiento que no solo le recomendaron sus abogados, sino también sus médicos, preocupados por las consecuencias que la polémica podía tener en su salud. Recordemos que este verano sufrió una embolia pulmonar que hizo saltar todas las alarmas. No está en su México natal ni nunca 'ha huido' ahí, como se ha apuntado recientemente. Continúa en nuestro país a la espera de que las aguas se calmen y, parece, que ya se ha hartado de esconderse. Genoveva ha dado un golpe en la mesa y ya prepara su regreso a la vida 'normal' después de semanas refugiada en San Sebastián. Más exactamente, en el Palacio de Arbaizenea, propiedad de Cayetano Martínez de Irujo, su mejor apoyo en estos complicados momentos después de que sus amigas le hayan dado la espalda.

Más aislada que nunca y 'dada de lado' por sus amigas

Federico de Dinamarca continúa con su agenda oficial como si la cosa no fuera con él. Es justo decir que la polémica que protagoniza junto a Genoveva Casanova ha tenido un efecto mucho más radical en la vida de 'socialité'. Está más aislada que nunca. Hace unas semanas sabíamos de su preocupación por no saber muy bien cómo manejar la situación. "El problema que tiene ahora mismo es que no sabe cuándo salir a la calle, cuándo retomar su vida", explicaba Paloma Barrientos en 'TardeAR'. Sin plan ni nadie aconsejándola sobre los 'tiempos perfectos' para reaparecer, la ex de Cayetano Martínez de Irujo ha tomado una firme decisión.

La mexicana sabe que es la persona más buscada del momento por el interés informativo que suscita. No solo en España, también en Dinamarca donde su nombre resuena con fuerza. A Genoveva no se la ve desde hace semanas y solo ha roto su silencio una única vez, coincidiendo con el noveno aniversario de la muerte de la duquesa de Alba. "Te echo tanto, tanto de menos… Tu cariño, tu sentido del humor, tu forma tan maternal de preocuparte y de cuidarnos… Cómo quisiera que no te hubieras ido", escribía en sus redes sociales. Al complicado momento que transita, hay que sumar los desplantes de su su grupo de amigas y conocidas que no la están apoyando como debieran.

La reaparición de Genoveva Casanova es inminente

Ahora se ha desvelado que Genoveva Casanova ha tomado una drástica decisión que afectará su futuro más inmediato. Ya conoce la fecha de su 'vuelta al ruedo'. Esta lista para reincorporarse a su cotidianidad, como ya ha hecho Federico de Dinamarca, y dejar atrás su autoimpuesta reclusión. El motivo que ha suscitado su cambio de actitud y le ha llevado a romper con su aislamiento es uno de peso: las esperadas fechas navideñas. Una época muy especial para ella en la que recibirá la visita de sus dos mellizos, fruto de su matrimonio con Cayetano, que viven fuera de España.

"En poco tiempo sabremos algo de Genoveva porque tiene que preparar las vacaciones de Navidad. Sus hijos vuelven a Madrid para estar con su madre. Ella es la encargada de recibirlos y organizar cómo va a pasar la familia estas fechas", ha sentenciado Paloma Barrientos, de nuevo, en el formato que presenta Ana Rosa Quintana. Aunque no ha querido desvelar la fecha concreta, su reaparición es inminente. Y nosotros que nos alegramos.