El llamativo paso que ha dado Genoveva Casanova tras el último acto de proclamación de Federico de Dinamarca

Parece que Genoveva Casanova no puede más. Su escándalo con el ya proclamado rey, Federico de Dinamarca, ha envuelto a la mexicana en una constante polémica que está superando su paciencia. Este domingo, 21 de enero, el rey danés ponía el broche de oro a los actos de proclamación con un baño de masas en su visita a un acto religioso en la catedral de Aarhus, donde recibía, junto a su familia, el cariño de cientos de daneses que reciben, orgullosos, a la nueva Familia Real de su país. Mientras tanto, Genoveva vive complicados momentos salpicada por la polémica. Se encuentra "muy agobiada" y ha tomado una drástica decisión para romper, definitivamente, con todo.

Genoveva Casanova ha querido poner fin, de una vez por todas, a los rumores que rodean su relación con Federico de Dinamarca, con quien ha asegurado por activa y por pasiva que solo mantiene una amistad. Sin embargo, la salida a la luz de sus imágenes paseando juntos por Madrid dieron tanto de qué hablar que la mexicana decidió alejarse del foco mediático y poner tierra de por medio, refugiándose en México junto al cariño de su familia.

Y allí, precisamente, ha decidido romper con todo. Lo ha hecho eliminando su perfil de Instagram. Así, todo el que busque a la mexicana en redes sociales para ver qué hace, dónde está, o cómo se pronuncia, se dará contra un muro... No sabemos si Genoveva ha eliminado su cuenta definitivamente o ha escogido la opción de 'tomarse un descanso', pero lo cierto es que, por el momento, no veremos ninguna publicación más de la mexicana en redes sociales.

Un gesto que llega justo después de la oleada de cariño a Federico y Mary de Dinamarca, quienes parecen haber olvidado toda polémica. Centrados en limar asperezas, el matrimonio ha mostrado una imagen de unidad después de unas semanas especialmente convulsas para la familia. Una actitud completamente distinta a la de Genoveva Casanova, quien permanece recluida.

Su beso de película, analizado dentro y fuera de Dinamarca

En la prensa británica aseguran que el beso protagonizado por la pareja en la proclamación de Federico como rey, "parecía planeado". De hecho, van más allá: "No fue espontáneo". En su artículo incluyeron incluso la conclusión de la experta en lenguaje corporal, Adrianne Carter, quien se centraba en varios puntos que podían parecer irrelevantes, pero que para ella no lo son en absoluto. "Federico de Dinamarca le guiña un ojo a Mary, lo que significa que estamos juntos en esto.

No todo el mundo cree en la fortaleza de su historia de amor, de eso no cabe duda, pero los Reyes de Dinamarca se mantienen firmes en su postura y no dejan que el escándalo y la polémica les salpique, y menos ahora que se han proclamado reyes.