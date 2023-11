Dinamarca dispara contra Genoveva Casanova: "Es la nueva Corinna Larsen"

Genoveva Casanova se ha convertido en una de las figuras más destacadas dentro de la crónica social de Dinamarca. Sus imágenes junto al Príncipe Federico en Madrid hacían que muchos periodistas daneses comenzaran a indagar sobre su vida y a intentar comprender cuál es el vínculo que la une con el heredero al trono para llevar a cabo un plan tan sumamente sorprendente. Es por ello que el nombre de la mexicana ha copado una gran cantidad de titulares en los últimos días hasta el punto de compararse su situación con la que mantuvieron el Rey Juan Carlos y Corinna Larsen en el pasado.

La publicación de las fotografías de Federico de Dinamarca junto a Genoveva Casanova ocurría en pleno viaje de Estado de los Reyes de España al país nórdico. Don Felipe y doña Letizia no podían llegar a imaginar el papel que se les venía encima al hacer frente a sus compromisos oficiales en Copenhague, algo que los periodistas daneses no han pasado por alto. Para ellos, “si hay algo que ha atormentado al Rey de España” desde su Coronación es la infidelidad de su padre a la Reina Sofía con Corinna Larsen. "Son casos muy similares, dos mujeres que se desenvuelven en la alta sociedad y que terminan en el círculo íntimo de alguien de la realeza. Genoveva es la nueva Corinna", dicen. Las similitudes entre ambas mujeres parecen evidentes a ojos de los daneses. "Las dos se mueven como pez en el agua en la alta sociedad. Y comparten gustos en común, como los lujos, la vida palaciega y su afición por las cacerías", sostiene un periodista especializado en Casa Real.

Medios como ‘Elkstra Bladet’ hablan de que Casa Real tuvo que “enviar al exilio” a Juan Carlos I por el affaire que mantuvo con la empresaria alemana. Un mal recuerdo para Felipe VI que habría tenido que revivir en su llegada a Dinamarca y que consideran que “es culpa del propio Federico” que todo esto esté sucediendo por la “falta de juicio absolutamente increíble” que ha demostrado en los últimos días.

La Familia Real cierra filas en torno a Federico ante el 'huracán Genoveva Casanova'

Las críticas de la prensa danesa hacia el hijo de Margarita II no quedan ahí. La monarca ha intentado preservar la intimidad del futuro Rey a la hora de declinar la invitación a los medios en el Día de la Caza del Rey, que se celebraba ayer mismo en los bosques de Gribskov. Pero no ha podido hacer nada para evitar el malestar de los periodistas con su hijo no solo por dejar en una mala posición a Mary Donaldson, sino por su escaso compromiso con el medioambiente. En algunos tabloides se refleja el uso indebido del helicóptero por parte de Federico a la hora de apostar por vuelos privados tanto en actos públicos como de carácter privado.

Sea como fuere, no hay duda de que la popularidad del Príncipe Federico ha caído considerablemente dentro de su país natal. Aunque el heredero al trono danés ya había protagonizado diversas polémicas a lo largo de su vida, la que le une con Genoveva Casanova ha provocado un cisma definitivo entre los ciudadanos daneses y la Familia Real. Entre tanto, la mexicana permanece ajena al escándalo y totalmente desaparecida del universo 2.0. Algo que ha provocado la preocupación de su entorno más cercano, tanto por las informaciones que puedan aparecer sobre ella como por su estado de salud, que hace meses se veía alterado a consecuencia de una embolia pulmonar.

Mary de Dinamarca, ¿dispuesta a divorciarse?

A este malestar generalizado en torno a Federico de Dinamarca se suma la posibilidad de que Mary Donaldson le pida el divorcio. La futura Reina consorte del país nórdico no puede más. Son muchos los escándalos que han salpicado a su esposo a lo largo de su matrimonio, razón por la que no resultaría extraño que pusiera punto final a su historia de amor pese a haberse consolidado como el apoyo fundamental de Margarita II.