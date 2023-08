Tras haber sufrido una embolia pulmonar, Genoveva Casanova ha reaparecido. La mexicana ha hecho uso de sus redes sociales desde el hospital para compartir una reveladora imagen y explicar cómo se siente. Un momento en el que la ex de Cayetano Martínez de Irujo ha reflexionado largo y tendido sobre la importancia de mantener a raya la salud para no tener sustos como el suyo.

En una publicación con dos imágenes de dos momentos totalmente diferentes, Genoveva Casanova ha comenzado a sincerarse con sus seguidores como nunca antes: “2 fotos… Una del día 21, al día siguiente de ser ingresada en el hospital por un tromboembolismo pulmonar que me causó un infarto pulmonar, un derrame y daño en uno de los ventrículos del corazón… Y otra de esta mañana, saliendo a caminar al Retiro, 15 días después, ya en proceso de una larga recuperación”, comenzaba explicando. Unas palabras con las que demuestra que, gracias a la ayuda de los profesionales médicos pertinentes, la actriz está pudiendo retomar su vida cotidiana poco a poco.

Pero lejos de dejar ahí su testimonio, la ex del duque de Arjona ha seguido haciendo hincapié en lo afortunada que se siente por haber superado con creces este varapalo en su salud: “No puedo expresar lo agradecida que estoy por tener la oportunidad de seguir aquí y de disfrutar de mis seres queridos un tiempo más. 🙏🏻🙏🏻 A mis doctores, y el equipo médico que me atendió, MIL GRACIAS!! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 A todos los que me han enviado mensajes de cariño y apoyo… También muchísimas gracias! 🥰🙏🏻”, indicaba en su cuenta de Instagram.

