Genoveva Casanova (47 años) apenas se ha dejado ver tras revelarse su amistad con Federico de Dinamarca (55 años). Una radical decisión llena de aristas, aunque algo tiene claro: debe retomar su vida. Recuperar las riendas e intentar hacer vida normal, ya que el tiempo pasa y ella no puede estar escondida. Por esta razón ha salido de su refugio y ha dado un paso al frente, eso sí, lo ha hecho por alguien muy especial para ella: su hija Amina. La mexicana ha querido tener un detalle con ella y para ello ha elegido algo exclusivo, unas joya únicas que la también hija de Cayetano Martínez de Irujo no verá lucir a nadie. Quién sabe si como gesto de agradecimiento por estar siempre ahí para ella o como regalo navideño, pero Genoveva ha acertado de pleno. Así lo aseguran desde la tienda elegida, desde donde cuentan la intrahistoria de unos obsequios que han servido para que Casanova empiece a hacer vida normal.

Las dos joyas que ha comprado Genoveva Casanova desde su refugio

La que fuera nuera de la duquesa de Alba es detallista con aquellos que quiere, por lo que ha querido terminar el año haciendo gala a este aspecto de su personalidad. Para ello se ha puesto en contacto con un taller de joyería de Galicia llamado Caruncho y Kodina, el cual no ha dejado de trabajar durante estos días debido a la alta demanda de pedidos. Ha sido uno de ellos el más sorprendente, pues la petición llegaba de una aristócrata mexicana que no era otra que Genoveva Casanova. Una excelente casualidad con la que no contaban y sobre la que la propia marca se ha hecho eco, donde han mencionado que ella se ha convertido en una de las últimas clientas del año. "Qué feliz me hizo este encargo. De mis sortijas preferidas en oro amarillo con diamantito talla brillante, hechas a mano, todas únicas y diferentes. Qué suerte la mía, una luz en el camino", escriben desde esta firma tan especial. Aunque el anillo no ha sido lo único que ha cautivado por completo a Genoveva, ya que también se ha enamorado de la pulsera hecha por y para su hija Amina.

Un regalo que también ha visto la luz y gracias al que sabemos que era un regalo conjunto con su ex Cayetano, con el que se lleva de maravilla tras su separación. Era él, de hecho, quien reaparecía con evidente cara de preocupación al reencontrarse con ella en el lujoso piso de Madrid en el que ella vive. No solo se llevan de forma cordial, sino que tienen un cariño mutuo por el que piensan siempre estar junto al otro, aunque ya no sea como pareja. Vuelven a demostrarlo al "trabajar en común" para sorprender a su hija Amina, a quien los dos adoran por encima de todo. "Gracias Genoveva Casanova, a Amina y a su padre por fijaros en nosotros y sobre todo confiar en mí. Todos los encargos son especiales, pero los hay que te sorprenden ,y piensas "pero ¿cómo se han fijado en mis piezas?, ¿De verdad?" Te da hasta cosita en el estómago de la ilusión que te hace y estoy tan agradecida. Reconozco que me hizo una ilusión que casi muero", explican desde la firma.

Las piezas son de oro y han encantado a la destinataria del regalo, Amina. La propia Genoveva ha querido dejarlo claro públicamente, siendo esta una de las únicas reapariciones y gestos de la mexicana de las últimas semanas. "No sabe lo feliz que está. Gracias por tanto esfuerzo y cariño. Nos ha hecho mucha ilusión encargarte estas piezas. Amina estaba feliz, gracias por tu cariño", ha dicho, unas palabras que no han podido pasar desapercibidas para casi nadie.