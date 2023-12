Genoveva Casanova, decidida a dar la cara tras su escándalo con Federico

Genoveva Casanova quiere pasar página, tal y como asegura su entorno a la revista SEMANA. "Está cansada de estar escondida. Se le está haciendo bola...Al final no hace vida normal desde principios de noviembre", explican a este medio. Semanas muy intensas en las que el nombre de Federico de Dinamarca ha resonado en su cabeza y en las que se ha preguntado miles de cuestiones. Miles de "¿Y si...?" que no tienen respuesta. Por esta razón, la mexicana ha decidido dar un paso al frente: dará la cara muy pronto para pasar página. Mucho antes de lo que los curiosos puedan imaginar. Así se lo ha comunicado a sus familiares, entre otros a su ex, Cayetano Martínez de Irujo, y sus hijos, quienes le han recordado lo importante que es recuperar rutinas, su vida y sus salidas. Al igual que ha hecho el heredero al trono danés, tanto es así que durante estas fiestas ha reaparecido de la mano de Mary de Dinamarca, una imagen de unidad con la que confirman el punto en el que se encuentra su matrimonio.

Hablamos con el entorno de Genoveva Casanova: ¿cuáles son sus planes ahora?

Desde el 8 de noviembre apenas ha habido noticias de Genoveva Casanova. Primero decidió viajar al País Vasco, de donde apenas ha salido y dado pistas de su estado. Solo quiso revelar lo duro que le estaba resultando hacer frente a esta etapa, unas palabras que traspasaron fronteras y que reflejaron la crudeza que estaba suponiendo para ella su escándalo con Federico. "Estoy destrozada", aseguró. Largos días y noches en los que ha contado con el apoyo de su núcleo más duro, de aquellos que no han querido soltarle de la mano a pesar de las incesantes críticas recibidas. Fue durante la Navidad cuando el padre de sus hijos se acercó al lujoso piso en el que Genoveva vive en Madrid, siendo tras su encuentro cuando él mostró una visible preocupación en su rostro. "Para ninguno de ellos es fácil, pero tratan de animarla para que mire adelante. Uno de los primeros pasos es haber vuelto a Madrid, la misma ciudad en la que fue pillada con Federico", deslizan a esta revista.

Retomar su normalidad no será tarea fácil, pero cree que ha llegado el momento. Durante este tiempo ha tratado de trabajar en sí misma y en intentar hacer caso omiso a los comentarios negativos, un proceso que no podrá abandonar todavía. "Salir a hacer recados, pasear a sus mascotas...Está deseando hacerlo, aunque eso implique enfrentarse a las cámaras. Al final tarde o temprano tocará hacerlo", cuenta alguien que bien la conoce. Genoveva Casanova no ha querido cortar comunicación con su círculo, pues esa era una de sus vías de escape. Los mismos con los que se ha confesado o incluso reído de la situación cuando se sentía desbordada.

Amigas como Laura Londoño nos lo contaban con humor en una de sus últimas reapariciones, asegurando que ella se encontraba bien pese a todo. Una surrealista conversación en la que se nombró al hijo de la Reina Margarita y donde la protagonista de 'Café con aroma de mujer' se percató de la polémica de su amiga de 'MasterChef Celebrity'. "Yo le digo que todo pasa, lo bueno y lo malo, y creo que hay cosas más graves en la vida. A veces le damos mucha atención a una cosa que para mi manera de ver la vida no es tan grave, y que ella esté bien, bien de salud, me alegra. La verdad es que no me entero tanto de las cosas que suceden, la llamé y no tenía ni idea de qué estaba pasando. Ella me contó muerta de la risa en plan: "Amiga, en qué planeta vives"", aseguró.